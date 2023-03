Aprovat el Reglament sobre l’atorgament oficial a les qualificacions ocupacionals i la inscripció al repertori nacional

El ministre portaveu, Cèsar Marquina, en la roda de premsa per a donar compte del Consell de Ministres (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat el Reglament sobre l’atorgament oficial a les qualificacions ocupacionals i inscripció de les qualificacions oficials en el Repertori nacional de qualificacions (RNQ) o en el Repertori de competències complementàries (RCC).

La Llei de creació del Marc andorrà de qualificacions, que dota al país d’un marc que endreça les qualificacions oficials i que és comparable al Marc Europeu de Qualificacions, estableix el desenvolupament per via reglamentària de la documentació, els circuits, els protocols i els criteris de validació a tenir en compte per a validar la inclusió en el Repertori nacional de qualificacions de formacions per a fomentar l’ocupació.

Així doncs, l’RNQ és un catàleg on hi figuren els certificats, els títols i els diplomes emesos al país i aprovats pel Govern en aquest àmbit. Inclou també l’RCC, que inclou les certificacions, títols i diplomes de competències complementàries a les qualificacions professionals. Consegüentment, el Reglament que s’ha aprovat regula la inscripció a aquests registres i les condicions per a què les qualificacions de formacions per a l’ocupació obtinguin el caràcter d’oficial.

El reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).