Mario da Cruz cau i acaba 49è als Mundials júniors

L’esquiador Mario Da Cruz a l’Snowzone de Madrid (arxiu/FAE)

El rider, Mario da Cruz, ha disputat aquest dijous els Campionats del Món júniors a Passo San Pellegrino (Itàlia). L’andorrà, que estava fent una bona competició amb uns bons cronos als entrenaments, ha caigut als setzens de final i no ha pogut continuar.

L’andorrà va fer dimecres uns bons entrenaments. Dijous hi ha hagut una primera ronda d’entrenaments i Da Cruz ha anat directe a les rondes de KO. A la primera ronda, en setzens de final, “m’he tirat i a una zona de dubbies que abans s’anava bastant lent i que ara havia canviat la neu, he anat molt ràpid, anava tercer, en posició d’avançar els altres, però no he pogut controlar i he caigut”, ha explicat l’esportista de la FAE.

“Estava per a lluitar per estar a quarts almenys”, s’ha lamentat el corredor. Als setzens de final, l’andorrà ha corregut amb l’italia Matteo Rezzoli, el francès Titouan Cottret i el txec Max Benacan.