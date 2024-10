Apropa Cultura presenta la programació de tardor a l’Alt Urgell

Els assistents a la trobada d’Apropa Cultura (Aj. la Seu)

Aquest dimecres, a la Seu d’Urgell, Apropa Cultura ha presentat la seva programació de tardor a l’Alt Urgell, destacant la importància de defensar els drets culturals dels col·lectius més vulnerables que viuen en territoris de muntanya. L’esdeveniment ha comptat amb la participació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, l’Espai Ermengol – Museu de la Ciutat i el Parc Natural de l’Alt Pirineu, com equipaments adherits a la xarxa; així com diverses entitats socials i culturals de la comarca com són Càritas Urgell, Club Social El Picot, Crae Xicoia, Integra Pirineus, Fundació Intress, Servei de Rehabilitació Comunitària de la Seu d’Urgell, entre d’altres.

Durant la jornada els assistents han pogut veure el funcionament del programa Apropa Cultura de la mà de la seva mediadora a la província de Lleida, Míriam Arnaz. A més, la xarxa ha mostrat també l’impacte del programa a la província i, en concret, a la comarca de l’Alt Urgell. A continuació, la presentació de la programació ha estat dirigida pels representants dels equipaments que han presentat també les seves propostes i orientat a les entitats en les seves futures sortides culturals: Anna López, coordinadora de l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat; Albert Galindo, tècnic de cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell; i el Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Així, durant la sessió, s’ha posat en relleu el paper dels equipaments culturals de l’Alt Urgell que formen part de la xarxa d’Apropa Cultura, entre els quals es troben el Centre Cultural les Monges, la Sala Sant Domènec, el Teatre La Salle, els Cinemes Guiu; tots ells gestionats per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. També s’ha destacat l’Espai Ermengol, que acull el Museu de la Ciutat; i el Parc Natural de l’Alt Pirineu, recentment adherit al programa, amb espais com la Casa del Parc dels Pirineus i el Centre de Visitants Terra de Frontera.

D’aquesta manera, Apropa Cultura reafirma, una vegada més, el seu compromís amb l’accessibilitat cultural garantint que la cultura sigui un dret per a tots els col·lectius, especialment aquells que es troben en situació de vulnerabilitat i viuen en zones rurals i de muntanya, on l’accés a la cultura pot ser més limitat. Amb aquesta programació de tardor, es vol continuar trencant barreres i assegurant que la cultura arribi a tothom.





Sobre Apropa Cultura

Apropa Cultura neix el 2006 partint de la creença que la cultura és una experiència transformadora per a la persona i la societat.

Amb l’objectiu de facilitar l’accés universal a la cultura per a fomentar la inclusió social i garantir la dignitat de totes les persones, aquesta xarxa de més de 150 programadors culturals fa més de disset anys que treballa a favor de la cultura inclusiva de la mà d’entitats socials i de la salut.