Encamp: Toni Sala protagonitza la primera entrevista literària fent un repàs a la seva obra ‘Persecució’

L’escriptor català, Toni Sala (Comú d’Encamp)

Aquest dimecres, la Biblioteca Comunal d’Encamp ha acollit la primera de les ‘Entrevistes literàries’ amb l’escriptor Toni Sala com a protagonista. Una tarda en la qual els assistents han pogut interactuar en primera persona amb un dels autors catalans més rellevants dels últims anys. L’editor, Oliver Vergés, ha estat l’encarregat d’entrevistar Toni Sala, el qual ha pogut fer un repàs general de la seva bibliografia, aturant-se amb més incís en una de les seves obres de més èxit des que va sortir, com és ‘Persecució’, guanyant el premi Joan Crexells de narrativa l’any 2019, i sent la novel·la que actualment protagonitza el club de lectura a la Biblioteca d’Encamp; i incloent també la seva última creació: Una família.

Un cop finalitzada la seva intervenció, els assistents, entre els quals i en representació comunal hi ha estat el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, han aprofitat l’ocasió per a preguntar a l’autor sobre la seva vida professional, i també resoldre alguns detalls sobre les decisions i els camins que l’han portat a plasmar finalment segons quines obres narratives. Una interacció directa entre escriptor i públic d’allò més enriquidora i que ha deixat molts riures i anècdotes sobre la taula.

Pel que fa a ‘Persecució’, Sala ha assenyalat que es tracta d’una “novel·la gens fàcil de llegir, ja que conté moltes emocions, sovint negatives, a causa de les accions dels personatges i els temes que es tracten, com segrests, drogues, etc.”. A més, l’escriptor ha donat alguns detalls sobre el procediment de creació d’aquesta, explicant que “pensava que tota la història girava al voltant d’una anècdota que em van contar, però després va resultar que no, i gairebé havia estat com una mena de somni. Tot plegat, vas seguint el teu camí fins a plasmar una història sense saber ben bé com la rebrà i interpretarà el lector”.





Sobre Toni Sala

Sala (Sant Feliu de Guíxols, 1969) és llicenciat en filologia catalana per la Universitat de Girona i professor de literatura catalana al departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. L’any 1996 obté el premi Documenta pel seu primer títol, el llibre de contes Entomologia, publicat l’any 1997. El 2004 publica Rodalies, títol que li val el Premi Sant Joan del mateix any i el Premi Nacional de Cultura de literatura del 2005. Amb Els nois obté, el 2015, el Premi de la Crítica Catalana de narrativa, i amb l’assaig El cas Pujol, guanya el Premi Ciutat de Barcelona de 2014.





La Biblioteca del Pas de la Casa prepara el ‘Biblioscape’ de Halloween per al cap de setmana

Les activitats culturals a les biblioteques continuen al Pas de la Casa, ja que la biblioteca comunal acollirà aquest dissabte, 19 d’octubre, a partir de les 18 hores, el ‘Biblioscape’, l’Scape Room de Halloween.

Es tracta d’una activitat teatralitzada, apta per a tots els públics i d’allò més divertida. Els participants hauran de trobar un llibre de terror, amb una dedicatòria molt especial, que s’ha extraviat per la biblioteca. No serà fàcil trobar-lo entre els racons i els 10.000 llibres que hi ha a la biblioteca del Pas de la Casa, però de segur que ho aconseguiran mentre passen una bona estona.

S’ha de confirmar la participació, bé de manera presencial a qualsevol de les dues biblioteques, d’Encamp o del Pas de la Casa, trucant al +376 856 787, o enviant un correu electrònic a bibliotecapas@encamp.ad.





L’escriptora Care Santos tancarà les entrevistes literàries a la Biblioteca del Pas de la Casa

Care Santos tancarà les entrevistes literàries d’aquest any i tindrà com a eix vertebrador la seva última novel·la: ‘El boig dels ocells’. Arnau Colominas entrevistarà l’escriptora el pròxim 7 de novembre, a les 19.30 h, a la Biblioteca del Pas de la Casa. Tanmateix, també s’hi dedicarà una part de la intervenció a la interacció amb el públic, perquè els assistents puguin dirigir-se a l’escriptora per a resoldre les qüestions que tinguin.