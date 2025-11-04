Jacqueline Pradère, impulsora de Pyrénées, ha mort als 98 anys

Ha mort als 98 anys Jacqueline Pradère, considerada una de les figures clau en el desenvolupament del comerç modern a Andorra. Pradère ha mort al seu domicili després d’una llarga malaltia. Jacqueline va impulsar, al costat del seu marit, Georges Pérez, i el seu cunyat Antoine, el grup Pyrénées, un projecte que amb el temps s’ha convertit en un referent empresarial en diversos sectors. La informació la publica aquest dimarts AndorraDifusió.
Més enllà del seu paper en l’àmbit empresarial, Jacqueline Pradère també va destacar pel seu compromís social. Va crear la Fundació Jacqueline Pradère amb la finalitat d’oferir ajudes als empleats de les empreses que patissin qualsevol mena de dificultats econòmiques derivades de malalties o bé d’altres vicissituds de caràcter social.
A més, ha col·laborat amb entitats i iniciatives solidàries del país, entre elles Assandca, dedicada a la lluita contra el càncer.