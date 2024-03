Andorra Telecom: 280 alumnes del Lycée rebran formació en el bon ús d’Internet

Cartell anunciant la xerrada sobre benestar digital al Lycée (Andorra Telecom)

Un total de 280 alumnes de 6ème curs del Lycée Comte de Foix assistiran aquest divendres, 22 de març, a les xerrades de conscienciació en el bon ús de les pantalles i Internet que impartirà l’expert en tendències digitals, Jordi Camós, i que tenen un doble objectiu. D’una banda, conèixer i ser conscients de com les empreses que dissenyen videojocs, aplicacions i xarxes socials, utilitzen el coneixement al voltant de la psicologia i la biologia per a crear productes que causen addició, i com afecta a les persones l’ús dels seus productes i serveis a curt, mitjà i llarg termini. I, de l’altra, transmetre les conseqüències del mal ús de la tecnologia en temes de ciberassetjament, que inclou l’assetjament, la intimidació i la difamació en línia.

I és que com destaca Jordi Camós, “el ciberassetjament pot tenir efectes devastadors en la salut mental i emocional dels joves i pot tenir repercussions en la vida escolar i social dels menors, interferir en el rendiment acadèmic, dificultar les relacions interpersonals i generar un ambient escolar poc segur i hostil.”

Per part d’Andorra Telecom, Inés Martí, responsable de l’RSE, ressalta que “des de la companyia considerem molt important la col·laboració amb les diferents associacions de pares i mares dels centres educatius, així com amb els mateixos centres del país, per a poder fer arribar als alumnes informació al voltant de les conseqüències que un mal ús de la tecnologia pot suposar en la seva vida”.

Des d’Andorra Telecom es vol agrair a l’APA i al Lycée Comte de Foix l’oportunitat d’acompanyar i conscienciar als seus alumnes de la importància d’una bona educació digital per a gaudir d’un benestar digital.

Aquesta activitat s’emmarca dins de les iniciatives de Benestar Digital que impulsa l’àrea de RSE de l’operadora.