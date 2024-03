David Font representarà Andorra a la Fira de Música emergent i familiar (FiM) de Vila-seca

El músic andorrà, David Font, serà al FiM de Vila-seca (SFG)

El músic David Font Forcada és la proposta andorrana que actuarà enguany a la Fira de Música emergent i familiar (FiM) de Vila-seca (Tarragona). La seva participació en la FiM és possible gràcies al conveni signat l’any passat entre el Govern, a través de l’Àrea d’acció cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, i l’Ajuntament de Vila-seca, organitzador de la fira, per promoure l’intercanvi artístic i la presència al festival de propostes musicals d’Andorra.

L’acord es pacta per segona vegada per a l’edició d’enguany, i es prorrogarà automàticament per a les edicions dels propers anys. Aquest acord, a més, permet difondre i promocionar internacionalment el sector musical andorrà i contribuir a crear nous públics i mercats per a les propostes artístiques andorranes. La FiM Vila-seca celebrarà la vintena edició del 16 al 19 de maig de 2024.

L’artista andorrà presentarà l’espectacle ‘Cançons amb Trementina’, una proposta teatral amb música fruit de la creació col·laborativa de dos companyies -L’era i Les Candidates- que utilitzen la música tradicional popular catalana per a parlar de l’homosexualitat. A ‘Cançons amb Trementina’ l’actriu Anila Padrós interpreta tres personatges femenins i fa un viatge per les vides de dues generacions als pobles trementinaires del Pirineu, acompanyat de tres guitarristes. L’espectacle, per infants a partir de 8 anys, ofereix Música d’arrel ple de matisos i subtileses pròpies de la música clàssica.





La FiM de Vila-seca

La FiM Vila-seca celebra enguany la vintena edició amb l’objectiu de consolidar-se com a aparador i mercat de la música moderna emergent i dels espectacles musicals familiars en llengua catalana. La 20a edició tornarà a fer de Vila-seca la capital de la música emergent i familiar durant quatre dies on professionals i públic podran gaudir de prop de 40 propostes musicals en places, carrers, equipaments i espais emblemàtics de la ciutat. El Castell, el Celler de Vila-seca i l’Auditori Josep Carreras tornaran a ser els equipaments de programació més destacats, als que s’hi sumarà el Parc de la Formiga com a epicentre de concerts a l’aire lliure, i altres espais com la plaça de les Voltes i el Magatzem de Cal Parera.

L’Ajuntament de Vila-seca, principal organitzador de la fira, té com a objectiu consolidar la FiM com la cita primaveral de música emergent i familiar de Catalunya, tant per a professionals i artistes com per a públic en general del Camp de Tarragona, la Catalunya Sud i el conjunt del país. La FiM Vila-seca també rep el suport de la Diputació de Tarragona i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.