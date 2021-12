Andorra la Vella renova el conveni de patrocini amb Albert Llovera i li desitja sort per al Dakar

El Comú d’Andorra la Vella ha renovat el conveni amb el pilot Albert Llovera per promoure la marca Andorra la Vella i que li atorga un patrocini anual de 25.000 euros. La cònsol major, Conxita Marsol, i el pilot de ral·lis es van reunir al despatx oficial, just dos dies abans que Llovera iniciés el seu viatge cap a l’Aràbia Saudita per participar en la nova edició del Dakar, que comença l’1 de gener.

La cònsol major li va desitjar, en nom de la parròquia, sort en aquest nou projecte que emprendrà al volant d’un Iveco de l’equip txec Fesh Fesh. Llovera es va mostrar molt il·lusionat per poder tornar a participar en un repte tan exigent com el Dakar i, alhora, optimista amb la prova del 2022.

En aquesta nova edició de la prova més dura del món del motor, Albert Llovera estarà acompanyat de Jorge Salvador com a copilot navegant i de Marc Torres, que serà el copilot mecànic. El raid s’iniciarà l’1 de gener amb la disputa de l’etapa pròleg a la localitat de Ha’il, des d’on es donarà la sortida a la primera etapa el dia 2. La prova finalitzarà a Jeddah el dia 14, al costat del costat del Mar Roig, i després de completar el traçat de 8.000 quilòmetres.

El Comú d’Andorra la Vella patrocina Albert Llovera des del 2018. El pilot és un dels residents a la parròquia amb més projecció exterior i, a més de participar en proves esportives de renom internacional, està involucrat en projectes per facilitar la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda i és també ambaixador d’Unicef.