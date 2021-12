Andorra la Vella manté la recollida selectiva de residus porta a porta a la zona del Cedre

La recollida selectiva de residus porta a porta que es va iniciar el passat 27 de setembre a través d’una prova pilot a la zona del Cedre de Santa Coloma s’allargarà, després que el Comú d’Andorra la Vella ha acordat continuar amb aquest sistema davant la bona acceptació per part dels veïns dels sis carrers implicats en el projecte.

De la mateixa manera que s’ha fet des de mitjans de setembre passat, el Comú continuarà repartint momentàniament i de forma gratuïta als veïns de la zona els paquets de bosses de colors per a cada tipus de deixalla a les 514 llars implicades en la prova pilot.

Aquest primer projecte de recollida selectiva porta a porta implica més de 1.000 veïns de sis carrers de Santa Coloma (mossèn Lluís Pujol, Esteve Albert, del Contrapàs, Roureda Tapada, del Cedre i Castell de Sant Vicenç) i té per objectiu testar aquest sistema a la parròquia, pioner a Andorra. Amb la recollida dels residus per dies de la setmana i tipus de deixalla es pretén, doncs, eliminar de manera progressiva contenidors de la via pública i millorar la gestió i classificació dels residus de la parròquia més poblada i que genera més de 35 tones de brossa domèstica cada dia.

Segons el calendari establert al Cedre, des del setembre el residu sòlid urbà es passa a recollir cada dia (excepte dissabte), els envasos es treuen els dilluns i divendres, mentre que el paper i cartró es recullen els dimecres i diumenges. El vidre es retira un cop per setmana: els dimecres. Cada dia, excepte dissabte, es fan dues recollides: una, a les 22 hores i l’altra, passada la mitjanit, per evitar que la brossa estigui gaire temps a la via pública.

Fora dels horaris fixats, s’ha habilitat un punt verd de recollida selectiva les 24 hores a l’aparcament del Cedre, un espai accessible tant a peu com en cotxe (cal recordar que la primera mitja hora d’estacionament és gratuïta i per tant es pot entrar al pàrquing per dipositar els residus i sortir-ne sense cap cost associat).

Des del Comú s’agraeix la col·laboració i la implicació dels veïns en aquest projecte que potencia la sostenibilitat i el reciclatge.