Andorran Banking dona 6.000 euros a Unicef Andorra

Andorran Banking ha lliurat 6.000 euros al Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef col·laborant amb el programa de subministraments “Inspired Gifts, Regals que salven vides”, adreçat a pal·liar les necessitats dels nens i nenes més vulnerables.

La campanya, en la que Andorran Banking participa per sisè any consecutiu, té com a objectiu la compra de productes tangibles, regals que canvien vides, per ser distribuïts a comunitats arreu del món. Aquest any ha escollit afavorir la potabilització de l’aigua, la sanitat i facilitar l’accés a l’educació per a tots els infants.

Aquesta donació permetrà enviar 25 kits de 10.000 pastilles potabilitzadores, 25 kits familiars aigua, 100 mantes, 6 “escola en una maleta”, 1 tenda de campanya, 20 kits de primers auxilis i 20 kits de reanimació per a nadons.

La col·laboració s’emmarca en la voluntat d’Andorran Banking d’afavorir i garantir que entitats i organitzacions que treballen en projectes humanitaris puguin desenvolupar la seva tasca. En aquest sentit, cal recordar que Andorran Banking promou i participa en diversos projectes de col·laboració amb diferents organitzacions que afavoreixen a la societat en general i els sectors més desfavorits.