Andorra és el primer país a culminar davant l’ONU el cicle de transparència climàtica de l’Acord de París

Carles Miquel durant la seva intervenció a Bonn (SFGA)

La comunitat internacional ha tornat a reconèixer Andorra com un referent en la tasca de transparència i comunicació en relació amb les accions sobre l’acció climàtica que està desenvolupant el país. Així ho ha constatat la 62a reunió dels òrgans subsidiaris de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC) que s’ha celebrat a Bonn (Alemanya). Amb aquest acte multilateral, Andorra ha esdevingut el primer país del món a completar oficialment el primer cicle de revisió de l’ONU sobre les contribucions nacionals per a continuar treballant per l’acció climàtica, el que tècnicament es coneix com a marc de transparència reforçat (ETF) establert per l’Acord de París.

Aquest procés que ha assolit Andorra es basa en la revisió a fons, per part d’experts en la matèria designats per l’ONU i dels representants dels països part de l’UNFCCC, del document anomenat Informe Biennal de Transparència (BTR). En aquest text es recull la informació relativa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) nacionals actuals i històriques, els objectius de reducció de les mateixes, així com les mesures i polítiques que el país ha tirat endavant en el marc de l’acció climàtica. Aquest mecanisme de transparència, que es desprèn de l’Acord de París, estableix l’obligació de tots els països signants de l’Acord a entregar cada dos anys un informe explicant els compromisos i avenços realitzats per a fer front al canvi climàtic.

L’octubre de 2023, Andorra ja va ser pionera a presentar el seu primer BTR, avançant-se més d’un any al termini establert. Aquest compromís ferm amb la transparència climàtica ha estat reconegut per les Nacions Unides, que han posat el país com a exemple per a la resta d’estats signants de l’Acord de París.

La presentació de les conclusions de l’estudi a Bonn –davant de més de trenta delegacions de països d’arreu, entre les quals també hi havia la Unió Europea– ha comptat amb la participació d’una delegació tècnica de la secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, encapçalada pel director, Carles Miquel. Durant la seva intervenció, Miquel ha destacat que “per a nosaltres, és molt més que un assoliment tècnic: és una declaració de voluntat política i de compromís”. Miquel ha volgut reconèixer també el paper de la diplomàcia francesa en l’adopció de l’Acord de París i ha subratllat que “la transparència no és només un procés tècnic, sinó una eina política, un motor d’ambició i un pilar per a la cooperació”.

Tot i les limitacions pròpies d’un petit estat, Andorra ha demostrat que és possible complir amb els compromisos internacionals en matèria climàtica. “Més persones han revisat el nostre informe que no pas les que l’han redactat”, ha dit Miquel, posant en valor l’esforç del seu equip i el suport rebut per part de l’ONU.