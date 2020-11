Vaig veure en alguna xarxa social un dibuix que deia una cosa així: “el que no requereix talent però et converteix en una gran persona“. Parlava de coses que poden semblar trivials, òbvies, però que a vegades oblidem com ser puntual, somriure, donar les gràcies, dir si us plau… Unes altres potser no tan òbvies però igual d’importants: tenir actitud positiva, ser apassionat, etc.

Això em va portar a reflexionar que hi ha persones que sí són així i quan veuen que uns altres no tenen aquest comportament a vegades escalen en la vida trepitjant a la resta, i senten que és una injustícia.

Més d’una vegada el mediocre té millor posició en el treball, en lloc del que més val. Simplement el mediocre fa més soroll, fa que se l’escolti més, en lloc d’aquell que val més.

Per a aquells que sou grans persones recordar-vos una frase atribuïda a Bruce Lee: “ESPERAR QUE LA VIDA ET TRACTI BÉ PER SER BONA PERSONA ÉS COM ESPERAR QUE UN TIGRE NO T’ATAQUI PER SER (TU) VEGETARIÀ,”.

Per tant, viu la teva filosofia de vida però estigues preparat perquè no pugui llevar-te-la un tigre o un mediocre.

La reflexió que cal fer està en el títol inicial. “Amb qui et fiques al llit?” Independentment de qui tinguis amb tu en el llit, sempre et fiques al llit amb tu mateix. Si en anar-te’n a dormir et sents bé amb tu mateix, aquest és un gran dia. Valora el teu any en funció de com et fiques al llit de bé amb tu mateix.

