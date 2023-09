Amanides que combinen fruites i hortalisses

Una amanida amb fruita i hortalisses (iStock)

Les amanides, en general, es presenten com a plats salats. Els seus ingredients principals són verdures i hortalisses, fins i tot en aquelles que incorporen cereals, com l’arròs; carbohidrats, com la pasta; o proteïna d’origen animal, com la tonyina, el salmó o el pollastre. Altres vegades, buscant un contrapunt de textura i de sabor, les amanides contenen trossets de fruita.

Compartim un parell d’idees per a fer amanides on les hortalisses i les fruites comparteixen protagonisme:

1. Amanida de taronja i ceba

Com a primera impressió, les cebes i les taronges pertanyen a universos paral·lels. No obstant això, combinen molt bé. Uns trossos de taronja i uns cèrcols fins de ceba vermella o dolça queden molt bons amanits amb un rajolí d’oli d’oliva i un toc mínim de sal. També es poden afegir altres ingredients, com ara tomàquet, formatge feta, o unes làmines fines de ravenets.

2. Amanida de meló i cogombre

Aquesta amanida, molt fàcil de fer i curiosa a la vista, no deixa a ningú indiferent. Els colors de tots dos ingredients queden bé quan se serveixen junts i, a més, es pot jugar amb les formes de tall (en làmines, en rodanxes, en boles…). Al marge del gastronòmic, una de les qualitats més interessants d’aquesta amanida és la seva capacitat d’hidratar, ja que el cogombre i el meló són dos dels aliments amb major contingut d’aigua.





Més a www.consumer.es/ca