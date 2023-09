Com millorar la decoració del bany fàcilment

Un bany ben decorat (iStock)

El bany és un dels espais més importants de la nostra llar, i és fonamental convertir-lo en un lloc acollidor.

Canvia els tèxtils i accessoris. Canvia les cortines, les tovalloles, la catifa, i els accessoris per a donar-li un aire fresc a l’espai. Tria accessoris en tons blavosos o verdosos per a un ambient relaxat.

Elimina les humitats. La correcta ventilació després de les dutxes és essencial, però també és necessari buscar i reparar qualsevol classe de fuita d’aigua que pugui estar generant humitats.

Digues sí a les plantes. Una forma senzilla i econòmica de donar-li vida i color al teu bany és a través de la incorporació de plantes que s’adaptin a ambients humits i amb poca llum, com la falguera.

Uneix-te al DIY. Afegir objectes reciclats pot ser una forma creativa i econòmica de decorar el bany. Per exemple, podem utilitzar caixes de fusta com a prestatges. La imaginació no té límits.

Descobreix la decoració emocional. Usa objectes que et facin sentir bé emocionalment i que ajudin a relaxar-te, com les veles aromàtiques o fotografies inspiradores.

Il·luminació. Les llums més càlides i suaus t’ajudaran a dissenyar un ambient més relaxat, mentre que les llums més brillants et donaran una major lluminositat.

Emmagatzematge. Si el teu bany és petit, afegir alguns prestatges o caixes d’emmagatzematge pot ajudar-te a mantenir tot organitzat.





Per Mujerde10.com