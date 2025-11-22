Alt Urgell: No s’aturen els actes pel Dia internacional contra les violències envers les dones

Els actes de commemoració pel Dia internacional contra les violències envers les dones no s’aturen a l’Alt Urgell. Durant aquest novembre ja s’han realitzat nombroses activitats, però encara en resten algunes de programades. Així, la lectura del manifest institucional, acompanyada d’una petita actuació musical a càrrec dels alumnes del Conservatori de Música dels Pirineus, serà el dimarts, 25 de novembre, a les 12 hores al Passeig Joan Brudieu, a la Seu, davant del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU).
El mateix 25 de novembre, a la tarda, s’oferirà una formació amb el títol La pressió estètica en l’àmbit esportiu i a càrrec de la Cooperativa Magranes. Aquesta, va dirigida a esportistes, a entitats esportives i a personal vinculat en el món de l’esport. Té una durada de 3h i cal inscripció prèvia a igualtat@capau.cat.
Per últim, durant tot el mes de novembre s’estan realitzant sessions de contacontes a càrrec de l’entitat urgellenca La Tribu Juganera, per a totes les escoles de primària de l’Alt Urgell.
La programació del 25N ha estat liderada per l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), amb el suport de la Diputació de Lleida, el Departament d’Igualtat i Feminisme, els Ajuntaments de la comarca, els centres educatius de primària, la llibreria El Refugi, el Conservatori de Música dels Pirineus, INEFC Pirineus, la Biblioteca Sant Agustí i l’Institut Català de la Salut.