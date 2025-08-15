Alerta calor! Sis claus perquè el maquillatge no es fongui

Quina calor que fa! És una de les frases que més hem repetit durant l’estiu, unes altes temperatures que posen en risc la nostra paciència (si no estem gaudint de les vacances) i el manteniment del maquillatge en l’exterior. La raó és que és gairebé impossible mantenir el look sense que s’esquerdi o desaparegui per la combinació de la calor, la humitat, la suor i el greix. I diem GAIREBÉ perquè sí, arribem amb les claus perquè el maquillatge no es fongui i puguem lluir un make up fresc, durador i mat.
Claus perquè el maquillatge no es fongui
Prepara bé la teva pell
Un dels nostres mantres en el terreny beauty és recordar que el maquillatge comença abans d’aplicar els cosmètics. És fonamental que la pell estigui ben condicionada per a aplicar qualsevol producte damunt i garantir una bona adherència. Com hem de preparar-la?
El primer pas és la neteja del rostre: eliminar l’excés de greix i els residus és el punt d’enlairament de la nostra rutina. També és important hidratar adequadament el cutis, ja que la pell equilibrada presenta menys tendència a la producció excessiva de greix. Nosaltres et recomanem que si la teva pell presenta una textura mixta o grassa, confiïs en hidratants lleugers tipus gel o amb etiqueta oil-free. Un tip extra: per a controlar el seu al llarg del dia pots aplicar sobre el rostre unes gotes d’un sèrum de niacinamida.
Primer específic per a tu
Continuem amb la preparació amb el primer o prebase, que actua com a capa d’unió entre la teva pell i el maquillatge. Serà suficient amb una capa fina en les zones necessàries (el front, les galtes, la zona T), abans d’aplicar la base.
Quin primer és més adequat per a tu? Perquè dependrà del tipus de pell que tinguis. Si és grassa els top són els primers matificants que contenen argila o sílice; si és seca la teva pell et demanarà a crits hidratació i la millor manera de respondre a la crida és amb un primer que contingui glicerina o àcid hialurònic. I per a pols dilatats? Existeixen unes prebases que suavitzen la textura de la pell que aniran genial.
Capes lleugeres, please, i ben difuminades
Si ets de les quals pensa que perquè duri més cal aplicar més quantitat, et direm que no vas pel bon camí. Això és perquè, encara que no ho puguem pensar, les capes més gruixudes presenten una major tendència a fondre’s. Llavors què fem? La resposta és aplicar la base amb una brotxa o esponja humida i invertir el temps necessari per a difuminar bé el producte.
Si uses corrector, la idea és que apliquis la fórmula només en els punts en els quals sigui necessari (en les ulleres, per a esborrar els signes de cansament, o en les imperfeccions).
És important que t’asseguris que les zones on has aplicat els cosmètics estan seques per a continuar amb el procés de make up.
Fórmules resistents
Per a aconseguir augmentar la resistència dels cosmètics és important que confiïs en les fórmules que ja presenten davant el món amb les etiquetes: longwear, transfer-proof o amb acabat mat natural. Trobaràs sobretot màscares i delineadores (també ideals per a l’emoció d’esdeveniments i bodes).
Més enllà de les etiquetes, hi ha textures que ens asseguren un acabat més resistent que unes altres. Per exemple, en la mirada utilitza primer prebases d’ombres perquè els pigments s’adhereixin millor a la pell sense crear els plecs i després fórmules en crema de llarga durada. En el cas dels llavis, els tints labials (que a més serveixen per a donar una mica de color a les galtes) van genial. Si ets una amant dels gloss, opta per un que no sigui enganxós.
Productes fixadors
Si hi ha fórmules resistents, n’hi ha algunes que han estat creades amb l’única fi d’estendre aquesta resistència al look. Tenim les pólvores translúcides que ajuden a segellar el maquillatge, sense afegir ni textura ni color, i evitar que es mogui la petjada dels cosmètics. És important que no saturis la pell amb tanta pols, perquè pots obtenir un resultat encartonat.
Et recomanem que aplicacions la fórmula amb una brotxa solta per a un acabat lleuger i amb una borla per a zones conflictives com a nas, front i barbeta. En el cas de la pell grassa, sí que pots aplicar major quantitat, deixar reposar i retirar el producte amb una brotxa.
Continuem aquest post sobre les claus perquè el maquillatge no es fongui amb l’esprai fixador, l’ús del qual pot marcar molt la diferència. Això és perquè pot aconseguir que el look aguanti tota la jornada. Aplicar el producte per capes, per exemple després de la base i abans de les pólvores, augmentarà la seva eficàcia.
SOS: tovalloletes matificants
Hi ha persones que sofreixen bastant amb l’aparició de lluentors en el rostre i que necessiten eliminar aquest excés de greix. És important per a aquest repte tenir a mà unes tovalloletes matificants, que existeixen en formats mini, ideals per a la bossa. Assecar aquest greix és molt important per a realitzar damunt qualsevol repte, sense caure en desastres.
Per bellezactiva.com