Afers Socials creu que l’ajut per a l’emancipació dels joves s’ha de repensar

Afers Socials i Joventut estudiarà com millorar l’ajut a l’emancipació dels joves perquè “no està donant els resultats esperats”. Les sol·licituds aquest any han caigut un 71% respecte de l’anterior. En concret, des de principi d’any se n ‘han atorgat 12 , en comparació amb els 42 del 2021 i els 11 del 2020 . El ministeri creu que cal fer una reflexió sobre la funcionalitat d’aquesta ajuda.

El director del departament d’Afers Socials, Joan Carles Villaverde, és conscient de la situació que hi ha amb els lloguers d’habitatge. “Els preus del lloguer sabem com són. Si és una persona sola que es vol emancipar ho té molt complicat en el sentit que, per molt que després compti amb un ajut per al dipòsit, els preus del lloguer no són assequibles per a segons quins salaris.”