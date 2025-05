ACA CLUB / ACA eSports Andorra: El món real i el digital en un únic campionat d’automobilisme

La iniciativa posiciona Andorra com a referent internacional (ACA CLUB)

L’Automòbil Club d’Andorra (ACA CLUB) fa història aquest 2025 amb una proposta pionera: el Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM) s’organitza per primera vegada en doble format —tant real com virtual— integrant dues disciplines que comparteixen la passió pel motor i l’essència de la competició. Amb aquest format innovador, Andorra es posiciona com a referent internacional, sent un dels primers territoris europeus que vincula institucionalment un campionat oficial d’automobilisme amb la seva versió digital. Aquesta doble modalitat no només permet arribar a nous públics, sinó que també promou una pràctica esportiva accessible, inclusiva i connectada amb les tendències tecnològiques.

Un calendari compartit, dues modalitats

El calendari del CAAM 2025 Virtual contempla quatre proves puntuables que es disputaran als ports més emblemàtics del país: Arinsal, Arcalís, Beixalís (Vila, Encamp) i La Rabassa (carretera de la Peguera). Tots els traçats han estat replicats fidelment al simulador Assetto Corsa, gràcies a la tecnologia desenvolupada per Clubsimracing.com.

La versió virtual del CAAM s’adreça a pilots nacionals i internacionals, amb inscripcions obertes i categories adaptades a joves talents i pilots veterans del sim racing. Les curses es disputen a la plataforma Clubsimracing.com, amb retransmissions en directe i classificacions en temps real, igual que en les proves físiques.

ACA eSports, el programa d’esports digitals de l’ACA CLUB, és patrocinador principal i impulsor de la conceptualització del campionat digital. A més, set pilots de la seva secció formativa, l’ACA eSports Academy, competeixen en aquesta edició virtual representant els colors del Club.





Èxit a la primera prova virtual

La primera cursa del CAAM Virtual 2025, la Pujada Arinsal Virtual, es va disputar ahir dijous, 22 de maig, amb una destacada participació i seguiment. Dos pilots de l’ACA eSports Academy van pujar al podi de la primera sessió:

1r lloc: Axel Filloy (Nova NP01 M) – 2:07.363

Axel Filloy (Nova NP01 M) – 2:07.363 3r lloc: Quio Álvarez (Nova NP01 M) – 2:11.211

La retransmissió en directe va ser seguida per prop de 1.000 espectadors a través de diverses plataformes digitals, consolidant l’interès pel format virtual.

La competició continua avui divendres 23 a les 21.30 h i dissabte 24 amb dues sessions: a les 18.30 h i a les 21.30 h. Totes les proves poden seguir-se en directe pels canals de YouTube i Twitch de Clubsimracing.





Concurs de disseny: creativitat en pista

Paral·lelament, està en marxa el Concurs de Livery del CAAM Virtual 2025, en què tots els participants han de dissenyar el seu propi skin personalitzat per al vehicle. El millor disseny serà premiat per ACA eSports i Simufy amb un val de compra per valor de 100,00 € (cent euros) per a fer efectiu al web simufy.com.





El retorn del CAAM en format real

Després de dècades, ACA CLUB, a través de la seva Comissió Esportiva, recupera el CAAM com a campionat oficial. La primera prova se celebrarà a Arinsal els dies 31 de maig i 1 de juny, puntuable per als campionats d’Espanya, França (2a divisió) i Andorra.

Les següents cites recorreran els principals ports del país, amb un reglament renovat, orientat a reforçar la seguretat, el nivell competitiu i l’espectacle per al públic. Es preveu una participació de més de 90 pilots inscrits a Arinsal i prop de 45 participants en la resta de proves nacionals, consolidant el CAAM com un esdeveniment clau del motor a Andorra.





Una aposta estratègica per la innovació

Aquesta doble competició forma part de l’estratègia d’ACA CLUB per a liderar la transformació de l’esport del motor, apostant per la digitalització, la sostenibilitat i l’accessibilitat.

«Amb aquesta aposta, consolidem un model híbrid de competició que suma tradició i innovació, i que situa Andorra al mapa del motor europeu, tant en carretera com en simuladors», ha destacat Enric Tarrado Vives, president de l’entitat andorrana.





Promoció del territori

Les proves virtuals del CAAM se celebren una setmana abans de les curses reals, generant una connexió directa entre els dos mons i oferint una oportunitat única per als participants digitals. Aquesta sinergia convida els aficionats del sim racing a viure l’experiència també a peu de cuneta, descobrir Andorra i sentir de prop la passió pel motor.