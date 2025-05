Andorra serà present a la Feria del Libro de Madrid amb 140 títols en català i castellà

Una dona amb un llibre a les mans (SFGA)

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través de l’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques, participarà en la 84a Feria del Libro de Madrid, que tindrà lloc del 30 de maig al 15 de juny al Parque del Retiro de la capital espanyola. Aquesta serà la tercera vegada que oficialment el Principat tindrà un estand a la mostra on s’hi agruparan editors membres de l’Associació d’Editors d’Andorra. La temàtica d’aquesta edició girarà entorn de la ciutat de Nova York.

Els objectius de la presència del Principat a la Feria del Libro de Madrid són promoure el sector editorial andorrà, presentar les publicacions que directament o indirectament s’han fet amb suport institucional i, d’aquesta manera, exposar i donar a conèixer a públics diferents la varietat d’escriptors i editors del país. En total s’oferirà al públic madrileny 140 títols en català i castellà.

Els editors que prendran part a la fira són: Publicacions del Govern d’Andorra; Editorial Andorra; Aloma Editors; Anem Editors; Neela editorial; Trotalibros Editorial; Editorial i Acadèmia Masegosa; Editorial Medusa i Edicions Marinada.

A més, i de forma paral·lela a la participació en la fira, Andorra impulsa i organitza un seguit d’activitats al mateix recinte firal i també a altres zones de la ciutat. Entre les quals una conversa per a abordar l’actualitat i els reptes de futur per al sector del llibre a Andorra, que tindrà lloc dijous, 5 de juny, a les 12.30 h al Pabellón Iberoamericano, i comptarà amb la intervenció del director del departament de Promoció Cultural del ministeri de Cultura, Joan Marc Joval; l’editor de Trotalibros editorial i membre de l’Associació d’Editors d’Andorra, Jan Arimany; i, l’editor d’Anem editors i membre de l’Associació d’Editors d’Andorra, Oliver Vergés.

El dia 1 de juny, d’11 a 13 h l’editor de Trotalibros editorial, Jan Arimany, juntament amb José Carlos Rodrigo seran a la caseta de Librería Girasol per a atendre als lectors. També hi haurà una conversa sobre l’autor noruec Tarjei Vesaas, autor de El Palacio de hielo i Los pájaros, dimecres 4 de juny, a les 19 h (horari per confirmar), els editors Diego Moreno (Nórdica) i Jan Arimany. La següent proposta cultural tindrà lloc dimecres, 11 de juny, a les 19h i és la presentació de Galán, d’Alston Anderson, darrera novetat de Trotalibros editorial, amb el seu traductor, Enrique Maldonado Roldán a la Librería Celama.

I, clourà el programa d’activitats, divendres, 13 de juny, a les 19 h, a Biblioteca Municipal La Chata al barri de Carabanchel, la presentació de ‘Historia de una vida’, de Konstantín Paustovski, de Trotalibros editorial, acompanyat pel seu traductor, Manuel Ángel Chica Benayas, i el professor de literatura russa, Jesús García Gabaldón.

La Feria del Libro de Madrid és un dels esdeveniments literaris més importants de l’estat espanyol, organitzat per l’Associació de Llibreries de Madrid, en estreta col·laboració amb l’Associació d’Editors de Madrid i l’Associació de Distribuïdors FANDE.