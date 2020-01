El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha fet balanç de la implantació de la via preferent després dels darrers canvis que van entrar en vigor l’1 de gener, com ara el canvis en els percentatges de participació per als usuaris que no segueixin aquesta via.

L’assignació del metge referent, indispensable per accedir-hi, ja arriba al 70% de la població, amb 52.993 usuaris que ja han fet el tràmit. Per trams d’edat, els ciutadans de 21 a 36 anys són el col·lectiu que menys assignacions ha realitzat, probablement per la seva baixa freqüentació al metges. El ministre ha recordat que la manera més fàcil d’escollir metge referent és fer-ho directament a la seva consulta o al web de la CASS.

Per tal de donar a conèixer els canvis, el Ministeri de Salut ha fet els darrers mesos una campanya de comunicació intensiva amb el lema “La via preferent, el millor camí per cuidar la vostra salut” amb distribució de fulletons als domicilis així com la publicació d’anuncis en mitjans de comunicació escrits i audiovisuals: ràdios, televisió i cinema.

Des de l’1 de gener s’han rebut diverses trucades al ministeri i a la CASS d’usuaris, sobretot per tal d’aclarir dubtes sobre les moratòries o informar-se sobre casos concrets. A més, cal destacar que s’han fet vàries sessions formatives per a professionals mèdics i des de l’1 de gener no es té constància de cap incidència rellevant en relació amb la història clínica compartida.