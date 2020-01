El ministeri d’Afers Exteriors informa que els ciutadans amb nacionalitat andorrana que viatgin a la República Popular de la Xina han de fer obligatòriament un nou procediment per obtenir el visat turístic a Madrid o Barcelona, que passa a ser biomètric.

D’aquesta manera, segons les noves directrius de Pequín que ja s’han implantat recentment en altres països europeus, l’Ambaixada de la República Popular de la Xina a Madrid i el Consolat General a Barcelona recolliran les empremtes dels deu dits a totes les persones que sol·licitin un visat per a la Xina amb passaport ordinari.

Així doncs, tot nacional andorrà que desitgi viatjar al país asiàtic ha d’omplir un formulari de vuit pàgines per internet, adjuntar electrònicament una fotografia i, com a novetat, sol·licitar també per internet una cita per a la recollida de les empremtes dactilars. Posteriorment, l’interessat haurà de desplaçar-se el dia de la cita convinguda als centres de visat acreditats per l’Ambaixada a Madrid, al carrer Agustín de Foxá 29, o al del Consolat de Barcelona, situat al carrer de la Diputació 119. En aquest sentit, cal destacar que la recollida d’empremtes es fa una vegada cada cinc anys.

Les autoritats xineses informen que les persones que viatgin a la Xina veuran refusat l’accés al país en cas que, a la seva entrada en territori xinès, les empremtes dactilars no coincideixin amb les recollides en la sol·licitud de visat.

Amb tot, queden exemptes de la recollida d’empremtes dactilars les persones següents:

– Menors de 14 anys i majors de 70 anys

– Els sol·licitants que ja han deixat les seves empremtes dactilars i obtingut un visat xinès amb el mateix passaport en els darrers 5 anys prop d’una missió diplomàtica xinesa o prop d’un centre de visats xinès

– Els sol·licitants que tenen defectes en els 10 dits que impossibilitin la recollida de cap de les empremtes dactilars

– Els titulars d’un passaport diplomàtic

– Els membres d’una delegació governamental convidada pel Govern central de la Xina que viatgin amb passaport oficial i que tinguin un rang igual o superior al de viceministre en funcions.

El cost del visat és de 126 euros per a la tramitació normal. També hi ha la possibilitat de demanar el visat amb caràcter d’urgència a un preu més elevat. Els visats d’urgència només es podran gestionar a Madrid.