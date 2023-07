1a etapa de l’Andorra Epic Pyrenees per a Frey-Stiebjahn i Wüst-Figueras

Els guanyadors de la 1a etapa en categoria masculina (Carles Iturbe)

Martin Frey i Simon Stiebjahn, del Singer Racing, s’han obert camí cap a la victòria en la primera etapa de l’Andorra Epic Pyrenees 2023. La parella alemanya ha pujat al podi del dia amb Janina Wüst i Meritxell Figueras Garangou, del BUFF MEGAMO, que han dominat l’etapa en la categoria elit femenina.

L’etapa 1 de l’Andorra Epic Pyrenees 2023 s’ha disputat en perfectes condicions ahir dimecres, 5 de juliol. El recorregut de 42 quilòmetres, amb sortida i arribada a la Massana, ha estat testimoni d’una cursa de ritme ràpid, malgrat les grans altituds que presentava el recorregut. Martin Frey i Simon Stiebjahn, del Singer Racing, han estat els primers en la competició masculina de l’UCI. Janina Wüst i Meritxell Figueras Garangou, del BUFF MEGAMO, han demostrat la seva classe en la cursa femenina UCI.

L’etapa inaugural ha començat amb un ascens de 15 quilòmetres des del centre de La Massana, a 1.250 metres sobre el nivell de la mar, passant pel Bike Park de Pal Arinsal fins al cim de la Collada de Muntaner, a 2.120 metres. Seguit per un descens de 5 quilòmetres i 500 metres que conduïa els riders a la segona pujada important del dia, el Coll de la Botella passant pel Pas del Contrabandista. La famosa Commençal DH, a Pal/Arinsal Bike Park, ha portar als equips de tornada a la Massana per a concloure l’aventura alpina del dia.

En la primera pujada de la cursa, els equips masculins de l’UCI s’han tantejat els uns als altres; als favorits Singer Racing i BUFF MEGAMO se’ls ha unit els equips SCOTT Cala Bandida, així com Biking point – MB2 i l’equip Federació Andorrana Ciclisme. Reprenent l’explicació de com s’ha desenvolupat l’etapa, Stiebjahn, ha explicat: “La sortida no ha estat massa dura, però després, prop del primer cim, BUFF MEGAMO s’ha posat les piles. A partir d’aquí, l’etapa s’ha convertit en una batalla més tàctica entre uns i altres. El moment clau ha estat l’sprint d’entrada a la pista Commençal DH que hem guanyat. Després hem pogut establir un petit forat en el descens per singletrack i l’hem defensat fins al final”.

Frey bromejava dient que han competit com si fos un pròleg. “En Hans [Becking] i en José [Dias] estaven molt forts avui,” ha dit Frey. “El ritme ha estat realment alt! La qual cosa és sorprenent perquè tots coneixem els efectes de competir en curses tant dures en alçada. Un cop entres a la zona vermella és molt difícil recuperar-te’n, així que cal manternir-nos. Per tant, veurem com es desenvolupen els propers tres dies.”

L’avís de Frey podria tenir un efecte material en la resta de la cursa, ja que les tres etapes restants superen els 2.000 metres sobre el nivell de la mar, i l’Etapa 3 arriba fins als 2.615 metres. L’avantatge de 28 segons que Singer Racing ha establert sobre BUFF MEGAMO en l’Etapa 1 no és ni molt menys una zona de segurtat. L’avantatge de 7 minuts i 16 segons que tenen sobre Sergio Mantecón i Francesc Guerra Carretero, de l’equip SCOTT – Cala Bandida, és una diferència de temps més reveladora. Una diferència que podria apuntar a la batalla pels mallots grocs de Ciovita entre les combinacions Stiebjahn/Frey i Becking/Dies.

En la carrera femenina de l’UCI, Wüst i Figueres Garangou ha marcat un fort ritme inicial que ha distanciat als seus rivals en la pujada a la Collada de Muntaner. Una vegada que el duo BUFF MEGAMO ha establert un avantatge, s’han dedicat a ampliar-la rodant a un ritme alt i constant durant la resta de l’etapa. Aquesta tàctica no sols els ha permès mantenir-se fora de perill, sinó també guanyar l’etapa amb 15 minuts d’avantatge sobre l’equip Mondraker, format per Ariadna Ródenas Pascual i Pilar Fernández Hernández. La batalla per al segon lloc ha estat molt més renyida, ja que Marta Torà Milà i Susana Alonso Carballo, del protour BCN, han acabat a 2 minuts i 53 segons de Rodenas Pascual i Fernández Hernández.

“Estem molt contentes de tornar aquí, a Andorra Epic Pyrenees”, va somriure Figueras després de la seva victòria d’etapa. “Andorra és un país preciós, ple de corriols preciosos i gent amable”. Quan se li ha preguntat com s’havia guanyat l’etapa, Wüst ha assenyalat: “Ahir vam fer un pla tàctic. Com que no coneixia a cap dels nostres rivals, no sabia què esperar, així que al principi ens hem quedat amb elles en la primera part de la pujada. Després hem atacat i hem establert un bon avantatge, i hem pogut rodar al nostre ritme i gaudir de les increïbles baixades.”

“Som molt afortunats de comptar amb el suport d’un equip tan increïble”, va agrair Wüst al seu equip BUFF MEGAMO. “Ells fan tot el treball dur perquè nosaltres només haguem de centrar-nos en competir i donar-lo tot sobre la bici. També és genial tenir un grup tan divertit de persones a l’equip, es crea un bon ambient que ajuda a tothom a gaudir de la cursa per etapes una mica més.”

L’etapa 2, de l’Andorra Epic Pyrenees, presenta un recorregut de 58 quilòmetres, que comença a Pal/Arinsal i travessa el Coll de l’Ampolla, en dues ocasions, el Port de Cabús i la Collada de Muntaner. Des d’aquest últim cim, la jornada descendeix cap a la vall de Sispony i es manté, afortunadament, per sota dels 1.500 metres sobre el nivell de la mar durant els 25 quilòmetres finals. Es tracta d’un recorregut replet de corriols que exigirà una habilitat suprema per a marcar una diferència decisiva en la batalla per la classificació general.

Per a seguir l’acció de l’Andorra Epic Pyrenees, els aficionats al ciclisme de muntanya poden entrar a www.epic-series.com/andorra. També es pot compartir l’emoció a Instagram, @andorra_epic, i a Facebook, Andorra Epic. La carrera ha començat, en l’Etapa 2, a les 10 hores. Ara només cal esperar als vencedors.





2023 Andorra Epic Pyrenees Resultats

UCI Homes | Etapa 1:

1.Singer Racing Team: Martin Frey & Simon Stiebjahn (2.01:00)

2.BUFF MEGAMO: Hans Becking & José Dias (2.01:28 | +28)

3. SCOTT – Cala Bandida: Sergio Mantecón i Francesc Guerra Carretero (2.08:16 | +7.16)

UCI Women | Etapa 1:

1.BUFF MEGAMO Dones:Janina Wüst & Meritxell Figueras Garangou (2.36:03)

2. Equip Mondraker:Ariadna Rodenas Pascual & Pilar Fernandez Hernandez (2.51:25 | +15.22)

3. protour BCN: Marta Torà Milà i Susana Alonso Carballo (2.54:18 | +18.15)





Per a veure els resultats complets, fer clic aquí