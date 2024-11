Una parella de turistes és arrestada per agredir-se mútuament

Unes manilles (Policia d’Andorra)

El servei de Policia va detenir, el passat dimecres a la nit, una dona i un home, turistes de 40 i 38 anys respectivament, com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral per haver-se agredit mútuament. Els agents van ser requerits des d’un aparcament exterior d’Escaldes-Engordany, on hi havia una dona que havia estat agredida per la seva parella.

Segons informen fonts policials, l’home que ha estat detingut havia marxat del lloc dels fets en cotxe, encara que va poder ser localitzat minuts després pel servei de l’ordre, també amb lesions evidents.