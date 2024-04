Una intervenció permetrà a Joan Verdú estar en plenes condicions en un mes i mig

Joan Verdú a la Copa del Món de Saalbach. Foto: Alain Grosclaude Agence Zoom

Joan Verdú podrà tornar a l’activitat normal en un mes i mig a partir del pròxim dimecres, quan serà intervingut per a realitzar-li una infiltració subcutània guiada a la zona lumbar que, fins el moment, li provoca el dolor incapacitant que aquesta temporada li ha impedit competir en algunes curses. L’andorrà, que pateix mal d’esquena des de fa temps, ha pres aquesta decisió després de la seva visita aquest passat dimecres als metges de Barcelona. D’aquesta manera, aconseguirà no només el seu millor rendiment esportiu, sinó també una millora en el futur per la seva salut.

El dimecres 24 d’abril, la doctora Teresa Solà, de la Clínica Teknon, realitzarà una intervenció percutània al quiròfan per a fer unes infiltracions al disc intervertebral on Joan Verdú té l’afectació de l’hèrnia L4-L5. D’aquesta manera, s’aconseguirà millorar la compressió sobre les arrels nervioses.

“És important la intervenció, però sobretot el període de recuperació”, ha manifestat el metge de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Bernat Escoda, que ha volgut recalcar que les experiències amb altres esportistes en aquest sentit “han anat molt bé, i per això estem convençuts que començarà la pretemporada en perfectes condicions i amb normalitat. Confiem molt en aquest tractament”.

Després de l’operació, Verdú haurà d’estar tres setmanes de repòs total, per a continuar les següents tres setmanes amb una recuperació activa. “Serà un retorn progressiu a l’activitat física sota pauta mèdica, segons el fisioterapeuta de la FAE, Pol Ferrer, que destaca que el retorn a la seva preparació física “normal” serà, per tant, “en sis setmanes des de la intervenció”.

Ferrer, així mateix, ha explicat: “Fem en aquest període aquest tipus d’intervenció on la recuperació i la rehabilitació no afectarà per a res al seu programa físic com d’esquí. En compte de marxar tres setmanes de vacances, al Joan ara haurà d’estar al llit. Després, ja començarem, com habitualment, amb el seu programa progressiu de tornada a l’activitat, que només canvia aquest any en què estarà dirigit per una pauta mèdica”.