Una G4 d’infart va decidir els campions de les GSeries 2021

L’últim meeting del calendari (G4) de les GSeries va proclamar als guanyadors d’un certamen marcat, en l’aspecte esportiu, per les excel·lents llistes d’inscrits i el nivell competitiu que han exhibit els participants en la pista del Circuit Andorra. Després d’una renyida G4, José “Cohete” Suarez (GIAND), Yan Le Potier (SBS), Àlex “Sito” Español (2RM) i Cristian España (Ice Gladiators), es van proclamar campions de les GSeries 2021.

Destacar que dels campions, només Cristian España va poder vèncer en una de les carreres dels ICE Gladiators de l’últim meeting de la temporada. En la segona carrera el triomf va ser per a Alfredo Gómez. Quant a les categories de les quatre rodes, Nil Solans i Lluis Sala van repetir triomf en les seves categories respectives, Giand i 2RM. Per la seva part Franck Cabaner va estrenar el seu palmarès de victòries en el Circuit Andorra.

En la llista d’inscrits una vegada més noms il·lustres del motorsport internacional. En aquesta G4, en la categoria Giand, van competir l’expilot de la Fórmula 1 (F1) i del Campionat del Món de Resistència (WEC), Marc Gené compartint volant amb el pilot mexicà Jesse Carrsquedo, a més del retorn dels germans Solans, Nil i Jan, tots dos la volant d’un Giand de l’equip Elegant Driver. Entre els SBS, no van voler perdre’s l’última cita de la temporada el pilot de l’equip Siuzuki de MotoGP, Alex Rins, a més del campió del món de Moto3, Albert Arenas. En total van ser 72 els pilots que es van donar cita en el Port d’Envalira per a acomiadar les GSeries 2021.

Precisament, per a mantenir al màxim la integritat de l’escenari en què havien de competir els pilots inscrits en l’última cita del calendari, els organitzadors havien previst dos traçats diferents per a les diferents mànegues. Els Giand i les motos dels ICE Gladiators van disputar la G4 en el traçat habitual, fent íntegrament la parabòlica. En canvi els SBS i 2RM, van girar en sentit invers, sense passar en cap moment per l’esmentada parabòlica, sens dubte, un dels punts sensibles de la pista andorrana.

GIAND. Nil Solans va guanyar la G4, “Cohete” Suarez campió

El guió es va complir sense cap canvi digne d’esment. Nil Solans va aconseguir la màxima puntuació en la G4 (65 punts), pujant al calaix més alt del podi per segona vegada i de manera consecutiva. Quant al qual li podia discutir el triomf, José “Cohete” Suarez , va protagonitzar una excel·lent actuació quedant a tan sols 2 punts de guanyador en la G4, però aconseguint de manera folgada el seu principal objectiu quan va arribar al Circuit Andorra a principis de gener, de la mà de l’equip Elegant Driver. el títol de campió.

Per darrere Gil Membrado també va complir amb el seu objectiu, en aconseguir el seu segon subcampionat consecutiu en el Port d’Envalira. El joveníssim pilot del RACC no va estar del tot fi en la mànega qualificativa (només va poder ser cinquè). En la Final 1A, amb els germans Solans per davant en la graella de sortida, va aconseguir una meritòria segona plaça, després de superar al petit dels Solans (Jan) en l’última volta de l’esmentada final. Precisament aquest segon lloc li va donar el tercer lloc en la G4 i en conseqüència completar les GSeries 2021 sense baixar del podi en cap dels meetings.

Van completar el top5 del certamen andorrà, Nil Solans, Miquel Socias (absent per lesió en la G4) i José Luis Diego que va ser el primer pilot de la classificació final que no formava part del conjunt de Pedro Font (Elegant Driver).

2 Rodes Motrius (2RM). Àlex “Sito” Español campió per un sospir. Lluis Sala gairebé ho aconsegueix

Ha estat la categoria més ajustada en les GSeries 2021. Àlex “Sito” Español i Lluis Sala han mantingut un duel molt interessant i han estat durant tot el campionat separats per diferències mínimes. Els germans Porté (Frank i Ian), van ser els grans protagonistes, sobretot, dels dos últims meetings. Tots dos van demostrar que tenen qualitats per a estar en el més alt del podi en pròximes edicions.

El moment decisiu d’aquesta G4 va ser, sens dubte, quan “Sito” li “va robar la cartera” al més jove dels Porté (Frank) en la sortida de la Final 1B. El que al final aconseguiria el títol, es va situar al capdavant en la primer revolt del traçat, posició que va saber mantenir fins a completar les 7 voltes de la final. Lluis Sala, que havia aconseguit llimar diferències en la mànega qualificativa i va guanyar la seva final, va ser el millor de la G4, i a sols 2 punts d’un campionat pel qual va lluitar fins a l’últim moment.

Side by Side. Yann Le Potier aquesta vegada sí, una altra vegada campió

El campió 2019 de la categoria, era el que millor el tenia per a repetir triomf després d’un subcampionat en el 2020, i ho va aconseguir, encara que no va poder arrodonir la jornada amb el triomf en el meeting que va tancar les GSeries 2021.

Yann Le Potier, va iniciar la G4 guanyant la qualificativa i a posteriori va dominar la seva final de manera espectacular fins que un lleuger “lapsus” en la seva mecànica li va fer perdre el lideratge a favor d’un lluitador Franck Cabaner. Amb aquest triomf aquest pilot francès va confirmar el subcampionat de la categoria.

ICE Gladiators. Cristian España amb la calculadora a la mà abans de començar

El motard andorrà, era el clar favorit per a repetir triomf en els ICE Gladiators i va complir amb les previsions. Podia sentenciar el títol en la primera carrera situant-se en el top5 d’aquesta, va evitar mals majors i va aconseguir un nou triomf que va deixar fora de combat als seus rivals.

Els també pilots de la Federació Motociclista d’Andorra, Xavi España i Marc Font, van compartir amb Cristian el podi final dels ICE Gladiators 2021.

Lliurament de premis

El lliurament de premis va posar el punt final a les GSeries 2021, un certamen que es va iniciar amb molts dubtes, a causa del Covid-19, però que els organitzadors han sabut gestionar fins a completar els quatre meetings previstos. Alex Bercianos (director del Circuit Andorra) valorava d’aquesta manera l’activitat frenètica dels últims mesos a les instal·lacions del Port d’Envalira: “En iniciar el mes de desembre, amb el Andros i GSeries per davant, era evident que no podíem afirmar amb certesa que es poguessin celebrar els dos esdeveniments. De la mà dels Ministeris d’Esports i de Salut, vam poder establir un protocol que va ser, sens dubte, el punt de partida perquè a competició transcorregués amb ‘normalitat'”. A més afegia: “Quant a l’aspecte merament esportiu, crec que hem fet un salt molt important quant al nombre de participants (inscripcions tancades dies abans del meeting) i nivell dels pilots que han competit en el Circuit Andorra”. “La climatologia aquesta vegada s’ha comportat molt millor que en anteriors edicions, no obstant això l’equip de manteniment de pista ha hagut d’esforçar-se al màxim perquè els participants tinguessin a la seva disposició una instal·lació en excel·lents condicions per a poder gaudir de la competició. Així doncs, penso que hem donat un impuls a un campionat que any rere any va guanyant adeptes. Malgrat tot, ens queden reptes que afrontar pel que no deixarem de treballar perquè la pròxima edició sigui encara millor”, ha dit.

La majoria de presents en el lliurament final de Trofeus als guanyadors, tenen un any al davant per a plantejar-se la seva assistència en el Port d’Envalira per a disputar una nova edició de les GSeries. Per als organitzadors el treball de preparació del certamen 2022 comença jà mateix. Per a la pròxima edició, en la ment de tots hi ha un desig que Bercianos traduïa amb aquestes paraules: “Que la pròxima edició es pugui celebrar amb normalitat absoluta, és a dir sense controls previs a l’entrada i amb presència d’aficionats en les instal·lacions del Circuit Andorra”.