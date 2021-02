Constituïdes la totalitat de les meses electorals de l’Alt Urgell

El 100 per cent de les meses electorals de l’Alt Urgell estaven constituïdes a les 10 del matí, hora límit per a poder-ho fer. Són 32 de les 9.139 meses repartides arreu de Catalunya amb motiu dels comicis al Parlament català. Els col·legis electorals han obert a les 9.00 hores amb el 96,88 per cent de meses formades i una hora més tard s’havia arribat a la totalitat. La regulació marca que si alguna mesa no pot obrir a les deu del matí, queda suspesa i s’ha de constituir 48 hores després, és a dir, dimarts.

La principal novetat en aquestes eleccions és que hi ha canvis d’ubicació en alguns dels principals col·legis electorals, amb l’objectiu de disposar d’espais més amplis i amb bona ventilació. A la Seu, el canvi més significatiu és el de la Sala de Sant Domènec, que per primera vegada en molts anys no acollirà les urnes. Els veïns i veïnes que habitualment voten en aquest edifici (Secció 2 i Secció 3) ho hauran de fer ara a la Pista Polivalent. En el cas de la Secció 1, seguirà estant al Centre Cívic El Passeig, però es votarà a la Sala de la Gent Gran, i no a la sala polivalent.

D’altra banda, en dues seccions s’han doblat els espais per evitar aglomeracions i assegurar la distància interpersonal i la ventilació. Al Centre Cultural Les Monges (Secció 4) s’habilitarà la Sala d’Exposicions La Cuina per als votants amb cognoms que comencin de la lletra A a l’L. Els electors de l’M a la Z s’hauran de dirigir al vestíbul principal. En el cas de la Secció 7, una part dels votants (de l’A a l’L) hauran de votar a l’Arxiu Comarcal, mentre que la resta (de l’M a la Z) ho faran a l’Alberg La Valira.

Els col·legis electorals on no hi haurà canvis són La Salle (Secció 5), el Centre Cívic l’Escorxador (Secció 6 A) i Castellciutat (Secció 6 B).

Franges horàries

Es recomana a la població que, en aquells casos en què ja es tingui decidit el vot, es porti el sobre i la papereta des de casa, per minimitzar així el contacte físic. Tot i això, com en qualsevol cita electoral, als col·legis hi haurà a disposició dels votants les paperetes de tots els partits, els sobres i les cabines per garantir la privadesa del vot. La franja horària per votar per als col·lectius de risc és fins a les 12 del migdia. De les 12 a les 19 hores han de votar els que no pertanyen ni als col·lectius de risc ni als que estan en quarentena, que ho hauran de fer de les 19 a les 20 hores.

També es remarca la necessitat de seguir les recomanacions elementals de prevenció de la COVID-19 en qualsevol acte públic: ús obligatori de la mascareta, distància entre persones, higiene de mans i evitar concentracions de gent.

Aplicació per seguir les votacions

Cal destacar que la ciutadania té a la seva disposició la nova aplicació que la Generalitat de Catalunya ha creat per al seguiment de les eleccions del proper 14 de febrer. Sota el nom “Eleccions 14F”, l’app (Android i IOS) permet seguir en temps real els comicis al Parlament des del mòbil o la tauleta. Com a cada procés electoral, s’hi poden consultar les dades de participació i els resultats de les candidatures, amb la possibilitat de comparar-los amb els d’anteriors convocatòries. També inclou la funcionalitat ‘El meu Parlament’, amb la qual l’usuari pot crear possibles aliances per aconseguir majories al Parlament.

Si bé ha calgut adaptar tot el procés electoral al context de la COVID-19 i crear protocols de seguretat sanitària als col·legis, aquest esforç del Govern per garantir unes eleccions segures també es trasllada a l’aplicació d’enguany, que incorpora una nova funcionalitat que permet als ciutadans conèixer el nivell d’ocupació dels locals electorals amb dades actualitzades en temps real. Els votants, per tant, poden saber l’estat de l’espera per votar i en quin moment hi ha poc volum de persones al seu centre de votació i, d’aquesta manera, es contribueix a evitar-hi aglomeracions.

Una altra novetat de l’aplicació mòbil del 14-F respecte les anteriors versions és una funcionalitat que permet consultar l’evolució de l’últim escó en joc, que sovint oscil·la fins a l’últim moment per pocs vots entre diferents formacions polítiques. Enguany, doncs, la ciutadania podrà seguir en temps real quants vots ha d’obtenir un partit per arrabassar l’últim escó de cada circumscripció a una altra candidatura.