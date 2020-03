L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova ha confirmat la primera mort per coronavirus a la demarcació de Lleida. La víctima és un veí de l’Alt Urgell meridional, si bé s’ha matisat que no és l’home que va ser diagnosticat divendres passat al Sant Hospital de la Seu, sinó un altre padrí resident al sud de la comarca. El Departament de la Generalitat, concretament, ha detallat que es tracta d’un home de 79 anys, que havia estat ingressat durant els dies previs al centre mèdic lleidatà.

Salut també ha confirmat aquest dimarts 10 casos positius nous a la demarcació de Lleida, que se sumarien als 41 detectats fins al dia anterior. Actualment hi ha 16 persones amb Covid-19 ingressades en centres hospitalaris de Ponent i de l’Alt Pirineu i Aran. D’aquesta xifra, 11 són a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida; i d’aquests, 8 estan estables a planta, mentre que els 3 restants són troben a l’UCI. Dues persones més estan ingressades a l’Hospital Universitari de Santa Maria, també a Lleida, i una d’elles és a l’UCI. 2 casos estan ingressats a l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, ambdós es troben estables a planta. Finalment, un persona està troba ingressada a l’Hospital de Cerdanya, estable a planta. Aquest és el primer cas confirmat a la Cerdanya, després que el presumpte cas que s’havia detectat a la Guingueta d’Ix (Alta Cerdanya) finalment va donar negatiu.

Pel que fa als professionals sanitaris, 131 de totes les línies assistencials (hospitalària, atenció primària, SEM) es troben en aïllament domiciliari. A causa d’aquesta situació, més d’una cinquantena de metges lleidatans jubilats, acabats de llicenciar o de l’àmbit privat s’han ofert voluntàriament per incorporar-se al servei públic per col·laborar amb el Pla de Contingència del Departament de Salut.

Crida a evitar visites innecessàries

El Departament ha insistit a demanar que es faci un ús responsable del sistema sanitari, per no col·lapsar-lo i garantir que les persones que ho necessitin puguin tenir accés a l’assistència.