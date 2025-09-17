“Un grapat de silencis”, de Pepa Aguar

Títol: Un grapat de silencis
Autora: Pepa Aguar
Pàgines: 220
Editorial: Edicions 62
Sinopsi:
Llorenç és xef en un restaurant prop de València i semblaria un home qualsevol si no fos que és tan reservat. Com si els seus silencis amaguessin una pena fonda. I, certament, l’amaguen: d’adolescent va viure un amor absolut amb l’Alfonsina, la seva estimada, però, va morir en circumstàncies tràgiques.
Des d’aleshores, ha estat incapaç de tornar a estimar com llavors. Fins ara… Un vespre, fa uns mesos, va conèixer la Llúcia i ja no ha pogut treure-se-la del cap. És amor, com aquell que va sentir fa anys?
Pepa Aguar ha escrit una història calidoscòpica emotiva i sensual sobre l’amor i la pèrdua en què els protagonistes arrosseguen les ferides del passat. Una novel·la sobre els vincles emocionals i les oportunitats perdudes.
Font: lacasadellibro