“Un grapat de silencis”, de Pepa Aguar

By:
On:
In: Llibres
Coberta del llibre "Un grapat de silencis", de Pepa Aguar
Coberta del llibre “Un grapat de silencis”, de Pepa Aguar

Títol: Un grapat de silencis
Autora: Pepa Aguar
Pàgines: 220
Editorial: Edicions 62

Sinopsi:

Llorenç és xef en un restaurant prop de València i semblaria un home qualsevol si no fos que és tan reservat. Com si els seus silencis amaguessin una pena fonda. I, certament, l’amaguen: d’adolescent va viure un amor absolut amb l’Alfonsina, la seva estimada, però, va morir en circumstàncies tràgiques.

Des d’aleshores, ha estat incapaç de tornar a estimar com llavors. Fins ara… Un vespre, fa uns mesos, va conèixer la Llúcia i ja no ha pogut treure-se-la del cap. És amor, com aquell que va sentir fa anys?

Pepa Aguar ha escrit una història calidoscòpica emotiva i sensual sobre l’amor i la pèrdua en què els protagonistes arrosseguen les ferides del passat. Una novel·la sobre els vincles emocionals i les oportunitats perdudes.

 

Font: lacasadellibro

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]