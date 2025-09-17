La màgia del bosc arriba al Teatre Comunal d’Andorra la Vella amb Sotabosc

La Fundació ONCA ha donat a conèixer el segon espectacle familiar del projecte educatiu de 2025: Sotabosc, de la companyia Inspira Teatre, guardonada amb el Premi FETEN i el Premi Mostra d’Igualada 2023 al millor espectacle per a la primera infància i candidat als premis MAX 2023 com a millor espectacle infantil.
L’espectacle tindrà lloc el dissabte 20 de setembre al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, amb dos passis, a les 10.30 hores i a les 12 hores. L’activitat està adreçada a infants de 0 a 6 anys i té una durada aproximada de 35 minuts, més 10 minuts d’interacció. Les entrades es poden adquirir a través del web www.onca.ad al preu de 3 euros per persona, amb entrada gratuïta per als menors d’un any.
Una experiència sensorial i immersiva
Sotabosc és una proposta musical, visual i amb moviment, sense text, que convida el públic més menut i les seves famílies a endinsar-se en un bosc viu i ple de màgia. Les tres intèrprets, a cappella i amb gran sensibilitat, creen un espai sonor que combina sons orgànics del nostre entorn —fulles, aigua, ocells, insectes— amb harmonies i ritmes suggeridors.
La companyia Inspira Teatre ofereix una experiència propera i poètica que vol fomentar el vincle amb la natura, estimular la creativitat dels infants i compartir l’art en família. La proposta ha estat reconeguda per la crítica com un espectacle “memorable” i “bon teatre” que sedueix petits i grans.
Pròxim concert familiar
El projecte educatiu clourà la seva programació del 2025 amb un darrer espectacle el 13 de desembre, també al Teatre Comunal d’Andorra la Vella.
Amb aquestes propostes, la Fundació ONCA reafirma el seu compromís amb l’educació musical, la sostenibilitat i la transmissió de valors a través de l’art i la cultura.
Concert familiar 2025
Dissabte, 20 de setembre
Sotabosc – Cia Inspira Teatre
Adreçat a infants de 0 a 6 anys
Teatre Comunal d’Andorra la Vella
Passis: 10.30 h i 12 h
Preu: 3 € (menors d’1 any, gratuït)