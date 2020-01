En aquesta ocasió el qualificatiu “diferent” no es refereix al traçat, que també ho va ser, sinó a l’aspecte del Circuit Andorra. Només amb creuar el Port d’Envalira, quedava clar que la neu que va caure, de manera generosa, durant els dies previs (borrasca “Gloria”) a la disputa del segon meeting de la present edició de les Crèdit Andorrà GSeries, va deixar les instal·lacions del Circuit Andorra, amb un aspecte desconegut, pràcticament blanc al 100% i una pista en perfecte estat. A l’inici del meeting va aparèixer la boira, però no va arribar a instal·lar-se de manera definitiva en el Port d’Emnvalira.

Podem afegir a més, una tercera variant que, possiblement, és la més valorada pels equips participants: les condicions de seguretat eren òptimes per a la disputa de la competició de pilotatge sobre gel.

En aquesta ocasió perquè, la col·laboració de la climatologia amb el treball de l’equip encarregat del condicionament de la pista del traçat andorrà va donar el millor dels resultats. Ens comentava Marc Gutiérrez que: “La gran quantitat de neu caiguda, uns 2 metres, ens ha donat molta feina per a deixar la pista neta, però també ens ha servit per a reforçar la seguretat de les zones de risc del traçat i evitar, a força d’acumular quantitat de neu, sortides de pista i/o tocs amb repercussions en la carrosseria de les mecàniques.”

En l’aspecte competitiu, els afeccionats presents en el Circuit Andorra van tenir ocasió de gaudir d’emocionants mànegues, en les quals tots els pilots van defensar la seva posició fins a l’últim metre del traçat. En aquesta ocasió, Xevi Pons no va donar opció als seus rivals de la categoria GS, entre els GIAND revolució total, cap pilot va aconseguir repetir podi mentre que en les 2RM, amb una inscripció notable, només l’experiència de Carles Porté va aconseguir situar-se entre els joves de l’ACA Esport. Entre els SBS, Cyril Ferrei va trencar el pronostic i va superar a Yann Le Potier, mentre que Raul Ferre segueix sent el més ràpid entre els Car Cross.

A la G2, Xevi Pons va repetir triomf amb ple de puntuació.

Les mànigues d’entrenaments lliures, van ser dominades per Xevi Pons (53”410) i Ferran Pujol (53”982), els únics pilots que van aconseguir baixar de 54” en la seva millor volta. D’aquesta manera semblava que el duel previst entre tots dos pilots seria una realitat, això sí, amb el campió 2019, Miguel Socias (54”051) a l’expectativa.

En l’entrenament qualificatiu, es va mantenir la mateixa tònica, encara que Miquel Socias (54”881) va marcar la segona millor volta de la mànega, la qual cosa li va donar l’opció de sortir des de la “pole” de les finals B, mentre que per a les finals A quedava l’enfrontament entre Pons i Pujol.

En el total de la qualificativa, Pons va superar a Pujol per 1”, sumant els seus primers 15 punts de la jornada.

En aquesta ocasió, al contrari que va passar en les Finals de la G1, Xevi Pons va aguantar l’embranzida inicial de Pujol i va aconseguir dos triomfs que li donen un avantatge substancial al capdavant de la provisional de campionat. En les finals “B”, Socies, va fer el mateix i va recuperar bona part dels punts perduts a la G1.

Xevi Pons no les tènia totes abans d’iniciar la primera final: “Serà complicat, en la sortida, aquesta vegada, espero aguantar”. Després de la cerimònia de podi, es mostrava satisfet pel tope de punts aconseguit, però: “És cert que hem aconseguit els 65 punts en joc, amb tot no ha estat fàcil els temps són molt ajustats i qualsevol distracció pot ser decisiu.”

Per la seva part Miguel Socias, que no podia ocultar la seva alegria després de pujar per primera vegada al podi, ens feia aquest comentari sobre el traçat de la jornada: “Per a mi ha estat complicat, el revolt de meitat de la parabòlica no he aconseguit fer-lo ni una sola vegada de manera correcta. El cotxe sempre se m’ha creuat més del compte. Malgrat tot content amb el resultat.”

Classificació Crèdit Andorrà GSeries – G2.

Emoció fins al podi final, moments abans del mateix les calculadores treien fum.

Igual que va succeir en la categoria reina (GS), en els GIAND tot va començar, entrenaments lliures, segons el guió previst. José Roger Chalmeta va dominar amb claredat els entrenaments lliures, va parar el crono en 52”651, mentre que el seu rival directe en aquesta ocasió, José L. García, va superar els 54”, en la seva millor volta.

En la continuació, mànega qualificativa, la situació va canviar de manera radical. Roger es va enganxar en una de les seves voltes i va quedar desplaçat fins a la 7a posició. En aquest cas la sorpresa va venir de la mà, del jove piloto català, Joan Sabater, que amb un crono de 4’36”773, va superar de manera clara a la resta de participants.

A les finals, l’emoció va pujar molts enters. Roger i Sabater es van repartir les finals A, mentre que José L. Diego i Gil Membrado van fer el mateix amb les B.

L’espera fins al lliurament de trofeus als guanyadors se’ls va fer molt llarga als protagonistes del meeting. Era evident que les diferències eren mínimes i endevinar el podi no era fàcil, no obstant això Joan Sabater ja era el clar favorit al triomf.

Classificació Crèdit Andorrà GSeries – GIAND.

Les dues rodes motrius es van saldar amb podi 100% andorrà.

Després del seu prometedor debut fa 15 dies, en la G1, Alex Español va aconseguir el seu primer triomf en el Circuit Andorra, en la categoria 2RM, a més amb una actuació molt completa en la qual només se li van escapar 2 punts en la màniga qualificativa.

Destacar també l’actuació d’Alex Machado, després de diverses temporades sense competir en les instal·lacions del Port d’Envalira, va acceptar el repte i va aconseguir una meritòria 3a plaça, protagonitzant una actuació en clara línia ascendent.

Classificació Crèdit Andorrà GSeries – 2RM.

Va saltar la sorpresa. Cyril Ferrei va guanyar a Yann Le Potier.

Semblava que derrotar al campió 2019 del categoria, Yann Le Poier, era un repte impossible per als seus rivals. No obstant això en aquesta G2, Cyril Ferrei ho va aconseguir gràcies a que Temistocles López va poder derrotar al campió en la Final 1A. La categoria dominada fins ara per Yann Le Potier fa un gir inesperat.

Classificació Crèdit Andorrà GSeries – SBS.

Raul Ferre, va tornar el campió al Circuit Andorra

El campió de la categoria del 2019 no va donar respir als seus rivals en el seu retorn al traçat del Per d’Envalira. Va dominar amb autoritat totes les mànigues que va disputar i va aconseguir la màxima puntuació (65 punts), superant amb claredat al vencedor de la G1, Angel Moñino, que va ser el seu rival directe.

Classificació Crèdit Andorrà GSeries – CarCross.

Els pilots i equips que segueixen les Crèdit Andorrà GSeries 2020, tindran una setmana de repòs abans d’iniciar la “marató” del mes de febrer. La pròxima cita serà els dies 8 i 9 de febrer en el lloc de sempre, el Circuit Andorra en el Port d’Envalira.