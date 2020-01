L’estació suïssa de Villars va acollir dissabte una segona prova de la Copa d’Europa d’skicross, amb Marc Oliveras novament en la zona de punts.

Oliveras va acabar 30è en la cursa, amb la qual cosa va sumar un punt al seu caseller de la Copa d’Europa. Amb aquest resultat, l’esquiador andorrà en té 25 punts i ocupa la 39ª plaça en la seva primera participació en aquesta disciplina.

La prova la va guanyar l’austríac Robert Winkler. Per la seva part, Oliveras va guanyar la primera ronda de la competició. En la segona va sortir bé, amb un rival suís al davant i ell frec a frec amb un corredor italià. En un dels salts, els dos es van tocar i van perdre velocitat, amb la qual cosa un altre rival que venia per darrera els va superar. Finalment, en aquesta ronda Oliveras va acabar quart i no va poder accedir als quarts de final.

Marc Oliveras, esquiador: “Content per agafar un punt més en Copa d’Europa i a seguir treballant. Cada vegada hi ha més nivell en Copa d’Europa i veig que hi ha rondes que les guanyo a gent de Copa del Món, així que estic content”.

Els joves, al supergegant CIT de Pila

L’estació italiana de Pila ha acollit uns supergegants CIT amb els joves de la FAE, tant en categoria masculina com en la femenina.

En homes, Robert Ferrari ha estat 31è a 3.51 del guanyador, l’italià Giovanni Vanino, mentre que Roger Bartumeu ha acabat 34è a 3.72, Albert Torres 40è a 4.07, Aritz Alvarez 56è a 4,96, Joel Fonseca 59è a 5.25, Lluís Torres 62è a 5.33 i Ty Acosta 66è a 5.66.

En dones, Jordina Caminal ha finalitzat la 26ª a 2.84, Jessica Núñez 28ª 2.97, Iria Medina 36ª a 3.45 i Xènia Rodriguez 47ª a 4.28.

La Copa Burger King, amb tota la base dels clubs

Dissabte es va disputar en una doble sessió la primera cita de la Copa Burger King, X Memorial Josep Farré. Va ser a la pista Esparver de Grandvalira i al Canaro. El PCGR1 es va imposar en la competició.

Tots els clubs del Principat van participar en aquesta competició. Els guanyadors van ser els membres del PCGR1 amb un temps total de 4.04.18 amb l’equip format per Aila Burgos, Alex Rodriguez, Javier Buendia, Hans Breitfuss i Marta Torres. En segona posició va acabar l’ECA1, amb +8.27, mentre que l’ECAP1 va ser tercer amb +10.23. L’ECOA1 va ser quart a 10.74 i el va seguir el SEC1 a 15.57.