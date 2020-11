Un 17% menys de llars es beneficien d’ajuts econòmics ocasionals

El nombre de sol·licituds d’ajuts econòmics ocasionals durant el 2019 ha estat de 1.269, de les quals el 93% han estat resoltes favorablement (1.179) mentre que un 7% han estat desfavorables (90).

Les sol·licituds favorables han donat lloc a 2.517 ajuts, sent el més atorgat el referent a l’Article 15.1: Per atendre a les necessitats bàsiques. Han estat concedides a 732 llars, 150 menys que l’any 2018 (882, -17%), i han beneficiat a 1.242 persones, amb un import mitjà per llar de 3.185,90€.

Les llars que han rebut el major nombre d’ajuts són les unipersonals (420 llars, 52% de l’import dels ajuts) i les monoparentals (173 llars, 22% de l’import dels ajuts), mentre que per nacionalitat del sol·licitant, els espanyols i andorrans reben el 38% i 33% de l’import dels ajuts, respectivament.

Per sexe del sol·licitant, les dones són el 64% i els homes el 36%. Per tipus de llar sol·licitant, un 84% de les sol·licituds provenen de famílies monoparentals o unipersonals.