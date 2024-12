Turisme Cerdanya dona a conèixer els miradors de la comarca

Miradors de la Cerdanya a Google Maps

Turisme Cerdanya ha impulsat un projecte per a posar en valor els miradors de la comarca i destacar els paisatges singulars de la regió, tot promovent el turisme sostenible. La iniciativa, finançada amb la recaptació de la taxa turística, inclou la identificació i promoció de 20 punts d’observació repartits per tota la Cerdanya. En una primera fase, ja finalitzada, s’han seleccionat els 20 miradors, un per municipi, i tres més ubicats a les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) d’Estana, Pi i Aransa.

L’objectiu és oferir als visitants una experiència que els connecti amb la natura i el patrimoni paisatgístic de la comarca. Per a cada punt d’observació, s’ha analitzat la seva accessibilitat, l’estat dels equipaments i el paisatge que s’hi observa. A més, s’ha elaborat un reportatge fotogràfic, amb imatges panoràmiques i preses amb dron, per a captar l’essència de cada un dels punts. Amb aquesta informació, s’ha creat un mapa interactiu, disponible al web de Turisme Cerdanya, on s’han localitzat tots els miradors mitjançant Google Maps, recollint de manera visual la informació detallada sobre cada espai.

La segona fase del projecte, que s’engegarà pròximament, se centrarà en la millora de l’accessibilitat i els equipaments d’alguns miradors. Entre les accions previstes hi ha la instal·lació de taules d’observació en relleu amb plaques QR que permetran l’accés a continguts auditius en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès), facilitant també a les persones invidents “visualitzar” el paisatge de l’entorn. També està prevista la millora de l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, i es duran a terme actuacions per a garantir la seguretat i confort dels visitants, com la instal·lació de baranes i la reparació de passeres.

El projecte de posada en valor dels miradors reafirma l’aposta “per un turisme respectuós amb el medi ambient i accessible per a tothom“. Des de Turisme Cerdanya se subratlla que “la voluntat final és que qualsevol persona, independentment de les seves capacitats, pugui gaudir dels paisatges únics que ofereix la zona”.