Tres detinguts per possessió de droga i un per conduir amb el permís retirat i positiu de tòxics

Un home emmanillat (iStock)

Aquest dissabte, la Policia va detenir un jove, de 18 anys d’edat, a la Massana, amb 0,7 grams de cocaïna, dues pastilles d’heroïna i 7,5 grams d’haixix, i un altre home, de 35 anys i no resident al país, a la frontera del riu Runer amb 0,9 grams de cocaïna. El conductor del vehicle en què viatjava aquest darrer, un altre home de 50 anys i no resident, també va ser arrestat per donar positiu en drogues al volant.

Per altra banda, la Policia va detenir el dia abans, divendres a la tarda, un altre home, de 22 anys d’edat, per conduir amb el permís retirat i que, a més, va donar positiu a la prova de tòxics.