Tornaran a tallar la zona de la Croisade d’accés al Pas de la Casa

Carretera tallada a la zona de la Croisade (ARXIU / Càmera de trànsit)

Aquests divendres, 16 de febrer, els agricultors francesos tornaran a bloquejar la Croisade, via d’accés al Pas de la Casa per a entrar a Andorra. La raó principal: el milió d’euros per a pal·liar la sequera que creien que era per a 60 explotacions de la Cerdanya i ara s’ha de repartir entre 600 empresaris de Pirineus Orientals.

Els ramaders reactiven els talls de carretera davant el que consideren “una propina” per la sequera que els ha augmentat notablement els costos de producció i demanen al Govern de la República francesa que pressioni a les asseguradores perquè paguin a aquells que van contractar pòlisses per valor de fins a 60.000 euros. D’altra banda, es demana que es tipifiqui la seva zona per la sequera i que es doni accés als fons de solidaritat estatal per a aquells que no tenen assegurança.

Mentrestant, el Ministre d’Agricultura francès, Marc Fesnau, s’ha reunit amb sindicats del sector a Perpinyà. Els pagesos insisteixen que ell i el govern de Macron tenen la clau perquè es torni a tallar o no l’accés a Andorra.