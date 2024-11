S’adjudiquen els treballs de protecció enfront de la caiguda de blocs rocosos a la CG-2, a la zona de la Cascada de Moles

Una malla de triple torsió (UPV)

El Govern ha aprovat l’adjudicació dels treballs de protecció enfront de la caiguda de blocs rocosos a la CG-2, a la zona de la Cascada de Moles, a la parròquia de Canillo. L’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa Desplom per un import de 304.339 euros. L’objectiu de les obres és continuar millorant la seguretat de la xarxa de carreteres del país, en concret a la CG-2 a l’altura d’aquesta zona, tenint en compte que es tracta de la via de comunicació per vehicle amb França.

Les obres, que tenen un termini d’execució de tres mesos, consistiran en l’estabilització directa del talús mitjançant malla de triple torsió i malla de cable. Tot això reforçat amb bolons de diferents longituds i cables d’acer. A la vegada, aquesta estabilització reduirà el risc de caiguda de blocs al riu de la Vall del Riu, limitant així la possible interrupció del pas de l’aigua. Aquesta protecció també és indispensable per a habilitar de nou el punt de berenada ubicat a la zona.