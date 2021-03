Rossell participa al Congrés de les Nacions Unides per prevenir el delicte i la justícia penal

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha participat per via telemàtica al Congrés de les Nacions Unides que se celebra de manera semi-presencial del 7 al 12 de març a Kyoto (Japó) sota la temàtica general ‘Avançar en la prevenció del delicte, la justícia penal i l’estat de dret: vers la implementació de l’Agenda 2030’.

El congrés té lloc cada cinc anys i reuneix experts de tots els Estats membres de les Nacions Unides amb l’objectiu d’establir l’agenda internacional en prevenció del delicte i justícia penal per els propers anys. A tal efecte, es preveu l’adopció de la Declaració de Kyoto, que identifica accions concretes en els àmbits esmentats, entre altres, el paper i apoderament dels infants, la dimensió econòmica, la reducció de la reincidència, la millora dels processos d’investigació penal, així com la promoció de l’estat de dret, i l’accés a la justícia. De manera transversal, es tracten els temes com la lluita contra la corrupció i el tractament en profunditat de la cooperació internacional per prevenir la delinqüència organitzada transnacional.

El titular de Justícia i Interior ha intervingut en el segment d’alt nivell del congrés per exposar el ferm compromís d’Andorra en la implementació dels objectius per el desenvolupament sostenible que recull l’Agenda 2030, que si bé constitueixen grans objectius globals, tenen una implementació i impacte local; i alhora, reforcen els vincles entre les persones i les institucions. En particular, ha subratllat la importància del congrés a fi d’identificar accions inclusives efectives i coordinades per prevenir el delicte i la justícia penal en línia amb l’Agenda 2030.

En la seva al·locució, el ministre ha referit a l’experiència d’Andorra en la gestió de la pandèmia de la COVID-19 des de la vessant de la seguretat jurídica per garantir la seguretat pública i ciutadana. En aquest context, ha posat en relleu que Andorra s’ha guiat pels principis de respecte, civisme i responsabilitat dels ciutadans i poders públics. D’altra banda, ha subratllat el compromís d’Andorra per la justícia en l’àmbit juvenil mitjançant, entre d’altres, accions de prevenció en els àmbits educatius i socials, així com l’agilització i modernització del sistema penal per fer front de manera eficaç als nous delictes transnacionals, tals com la delinqüència organitzada, el blanqueig, ciberdelicte, tràfic de mercaderies i de persones.

El ministre Rossell també ha subratllat la importància de la cooperació internacional en la lluita contra la delinqüència organitzada en base als Convenis internacionals i les xarxes regionals.