Quart disc de Landry Riba: “The Meaning of Now”

El quart disc de Landry Riba, a l’octubre. Foto: AndorraDifusió

El dia 1 d’octubre està previst el llançament del quart disc de Landry Riba, que porta per títol “The Meaning of Now”, en referència a la petjada que cada moment deixa en les persones. “A vegades molt intensa, a vegades molt difosa, però sempre irrepetible i única. Cada peça de l’àlbum transporta al moment precís on es va compondre i fa reviure les sensacions i els pensaments d’aquells instants”.

Compartir aquestes vivències amb el públic és el què esdevindrà possible durant el concert de presentació del disc de Riba que tindrà lloc el dijous, 3 d’octubre, a les 21 hores, a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino.

Landry Riba va compondre aquest disc durant el mes de gener de 2022, a Islàndia, en una residència artística situada a l’extrem Oest de l’illa, davant de Groenlàndia i als peus del glaciar de Snaeffelsness. Durant 17 dies de foscor gairebé permanent i de tempestes incessants, sol i en introspecció completa, va escriure 10 peces, de les que 8 es troben en el disc.

L’enregistrament s’ha dut a terme entre Andorra, Palafrugell i Badalona, depenent de les necessitats tècniques de cada moment i comptant amb músics excepcionals i amb l’acompanyament tècnic i creatiu d’Alex Gámez (Störung Studios) com a productor del projecte.

El disc estarà disponible en vinil (que inclou també una versió CD), editat sota el segell andorrà SEMM, i es podrà escoltar a totes les plataformes de distribució en línia.

El concert de presentació a l’Auditori Nacional comptarà amb la participació de gairebé tots els músics que han pres part en totes les fases de l’enregistrament, permetent retrobar l’essència del projecte. Així, a l’escenari hi haurà:

Jordi Claret, al violoncel (ONCA, Carles Benavent, OC del Vallès)

, al violí (Sílvia Pérez Cruz) Elisa Mas, Christopher Aguilar i Marta Valero a les veus

Aquest nou treball segueix la línia dels anteriors i continua inscrit en el gènere “música contemporània d’influència clàssica”, amb atmosferes i textures volgudament d’influència nòrdica i que conviden a la introspecció i al qüestionament. Així, s’hi poden escoltar, a més del baix elèctric i les cordes clàssiques, una presència notable de sintetitzadors analògics vintage i enregistraments de natura fets a Islàndia. La producció ha utilitzat sempre que ha estat possible material analògic, havent mesclat i masteritzat en magnetòfon.