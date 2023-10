Per què hem de consumir peix blau?

Un exemplar de tonyina, rica en omega-3 (Getty images)

El peix blau és un grup divers de peixos marins que es caracteritza per la seva carn rica en greixos i pel seu color blavós (color resultat d’una dieta rica en crustacis i altres mariscs que contenen pigments com l’astaxantina, que es dipositen en la carn dels peixos). Entre els peixos blaus, s’inclouen espècies com la tonyina, el salmó, la sardina, l’emperador i el verat, entre d’altres.

Aquests peixos són coneguts per la seva importància nutricional i culinària, ja que ofereixen un sabor intens i una textura sucosa.

Una altra de les característiques més rellevants dels peixos blaus és el seu contingut elevat en greixos saludables, com els àcids grassos omega-3. Aquests àcids són coneguts per tenir efectes beneficiosos per a la salut, perquè poden ajudar a reduir el risc de malalties cardiovasculars, millorar la funció cerebral i reduir la inflamació.

Però, menjar peix blau és important també per altres raons saludables, com:

La salut ocular: L’omega-3 ajuda a evitar la degeneració macular i la síndrome d’ull sec.

El desenvolupament fetal: Les dones embarassades poden beneficiar-se si el consumeixen, ajudant al desenvolupament saludable del cervell i els ulls del nadó.

La diversitat nutricional: El peix blau també proporciona una gran varietat de nutrients com proteïnes de qualitat, vitamines (com la vitamina D i les del grup B) i minerals (calci, ferro i zinc).

La reducció del risc de depressió: Hi ha indicis que el consum de peix blau pot ajudar a reduir el risc de depressió i altres trastorns de l’estat d’ànim, ja que l’omega-3 pot tenir efectes positius sobre la salut mental.

La reducció del risc de càncer: Algunes investigacions suggereixen que el consum regular de peix blau pot estar relacionat amb una menor incidència de certes formes de càncer, com el càncer de còlon i el de mama.