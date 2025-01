Nikos Chougkaz, nova baixa per lesió per al BC Andorra

Un entrenament del BC Andorra (AndorraDifusió)

Les lesions s’han convertit en la tònica habitual aquesta temporada per al BC Andorra. Des de l’inici, l’entrenador, Natxo Lezkano, ha vist com anaven caient peces fins al punt de tenir nou jugadors fora de la pista. El darrer ha estat el grec Nikos Chougkaz. L’aler pivot va patir un cop en el partit contra el Joventut, quan Ante Tomic li va caure a sobre i pateix un sobreestirament de l’isquiotibial, que l’apartarà de les pistes entre dues i tres setmanes.

De l’actual plantilla només Chumi Ortega, Stan Okoye i Felipe dos Anjos encara no s’han lesionat i han disputat els setze partits. L’equip va haver d’incorporar Radisevic i Tunde per a pal·liar el problema, però tots dos han marxat i continuen sense fer net. Construir un estil amb garanties en aquest escenari és complicat i això explica bona part de les onze derrotes de l’equip.

D’aquesta manera, tal com publica el mitjà AndorraDifusió, Nikos Chougkaz, s’afegeix a Rafa Luz com a baixes per al partit contra el Reial Madrid de diumenge al Poliesportiu.

Qui també ha estat entre coixins les darreres setmanes ha estat Kyle Kuric, que ha apuntat quines són les claus per a capgirar la situació. “És veritat que tenim un equip amb molt de talent en atac, però necessitem gaudir en defensa. Fiquem un triple i deixem de defensar. Necessitem seguir treballant i tenir cap per a jugar 40 minuts com a equip”.

On poden canviar la dinàmica i fer un bon paper, ha considerat l’americà, és contra tot un Reial Madrid. “És un equip amb molt de talent i capaç de guanyar qualsevol rival. És un partit perquè juguem bé i juguem com a equip. És possible que fem un partit perfecte i perdem, però necessitem jugar amb més força per nosaltres, per l’equip i pel club”.