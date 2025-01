Els lloguers seguien pujant en acabar el 2024

Edificis d’habitatges a Andorra la Vella. Foto: Fòrum.ad

El preu mitjà dels lloguers no para de pujar a Andorra. Així es desprèn del darrer informe del portal pisos.ad, que situa el preu mitjà en més de 2.800 euros. Prenent com a base les dades dels immobles d’aquest portal, es constata que en el darrer trimestre de 2024 el preu mitjà del lloguer s’ha incrementat un 17% i arriba a 2.832 euros.

Encamp repeteix com la parròquia menys cara, amb un preu mitjà de lloguer que supera per poc els 1.600 euros i el metre quadrat a 20 euros. A l’altre extrem hi trobem, de nou, Escaldes-Engordany, que supera els 3.700 euros de mitjana i amb un preu del metre quadrat de gairebé 24 euros.

El preu medià, valor que ocupa la posició central en un conjunt de dades ordenades, també s’incrementa un 16%, passant dels 2.200 euros als 2.550.

Quant als habitatges destinats a la venda, l’increment és molt més moderat, un 2,8% i poc més d’un 1% les cases. Ordino és la parròquia on més car és adquirir una propietat, amb un preu mitjà d’1,1 milions d’euros en el cas dels pisos i gairebé 4 milions en la compra de cases.

El portal pisos.ad elabora l’informe trimestral sobre el mercat residencial andorrà recollint i analitzant, exclusivament, les dades dels immobles publicats al seu web.