Neix un nou ‘hub’ innovador (i amb suport d’empreses històriques) al cor de la Garrotxa

Olot des del cim del volcà Montsacopa (iStock)

Diuen que la comarca de la Garrotxa és sinònim de volcans, paisatges bucòlics, bon menjar, masies i molta indústria. 61.000 habitants formen part d’una comarca que en només un any ha crescut un 3% fruit de l’arribada d’immigració per a treballar al sector de la indústria de productes alimentaris i begudes, el de cautxú i plàstic i el de comerç a l’engròs. Ara bé, també és territori d’emprenedoria i, darrerament, de molta innovació. De fet, l’associació de professionals tecnològics Garrotxa Tech, nascuda el 2023, està d’enhorabona perquè estrenarà l’abril de 2025 un nou hub d’innovació i emprenedoria a Olot denominat Space 01. El hub s’ubicarà a l’antiga Fàbrica Simon de la capital garrotxina, el mateix edifici que més endavant va acollir el plató d’Olot Televisió durant 25 anys. I amb un objectiu clar: seduir el millor talent que ha anat a estudiar a Girona o Barcelona i que posteriorment no ha tornat als seus orígens.

Pel que s’ha pogut saber, el nou centre d’innovació oferirà a les empreses allotjades àrees de treball per a desenvolupar els seus projectes, un espai de networking per a interactuar amb altres empreses, inversors i professionals i una sala, anomenada Espai Àgora, en què s’oferiran diversos actes, esdeveniments i activitats formatives. L’equipament també oferirà connexió a internet a 10 Gbps, proveïda per la teleoperadora Vera, a més de donar accés a serveis de domiciliació fiscal i contacte amb mentors i experts en transformació digital.

Xevi Collell, membre de Garrotxa Tech, explica a VIA Empresa que estan impulsant un “ecosistema vibrant” per a emprenedors i professionals del sector tecnològic. El nou espai, que també serà la seu de l’organització, els permetrà crear un mapa de stakeholders i promoure una xarxa activa amb afterworks i activitats socials, entre les quals hi haurà una xerrada mensual. En aquests moments, a l’entitat tenen una preacceleradora per a joves emprenedors menors de 35 anys, on durant 16 setmanes han rebut formació i mentoratge fins a desenvolupar un Producte Mínim Viable (MVP). A més, organitzen trobades d’estiu i d’hivern per als socis i, amb el programa Garrotxa Invest, volen consolidar el talent local i facilitar l’accés a inversió al territori, evitant que els emprenedors hagin de buscar finançament fora de Catalunya amb l’entrada de business angels.

El Garrotxa Tech Space 01 ha estat finançat en un 70% amb capital privat i en un 30% amb suport institucional

El Garrotxa Tech Space 01 ha estat dissenyat per l’estudi d’arquitectura Bayona Studio i adequat per La Karana. L’espai ha estat finançat en un 70% amb capital privat i en un 30% amb suport institucional, gràcies al paper de l’Ajuntament d’Olot i la Diputació de Girona. “Figures com Pep Berga han estat clau en el seu impuls, mentre que l’equip format per Agustí Arbós, Estanis Vayreda i Gemma Canalias ha col·laborat en el projecte”, detalla Sergi Serra, membre del Garrotxa Tech.

“A la comarca de la Garrotxa hi ha molt teixit empresarial que històricament ha estat molt relacionat entre ell, tot i que no ha estat molt vinculat a la part més tecnològica”, afegeix Serra. D’aquí que durant el juliol de 2023 hi hagués hagut un gir de guió i naixés l’associació Garrotxa Tech esmentada anteriorment. Actualment, compten amb més de 70 socis i organitzen 15 activitats anuals en col·laboració amb entitats i empreses històriques de la comarca. També amb associacions com Integra, Noima i La Fageda.





Gemma Fontseca. Cap de redacció