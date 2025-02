Moreno 28a i Caminal 30a al supergegant dels Mundials de Saalbach

Jordina Caminal, al supergegant dels Mundials. Foto: Christophe Pallot Agence Zoom

Els Campionats del Món d’esquí alpí de Saalbach (Àustria) han viscut, aquest dijous, el primer dia de competició amb representació andorrana. El supergegant ha deixat Cande Moreno 28a i Jordina Caminal 30a. En una cursa guanyada per l’austríaca Stephanie Venier amb 1.20.47, Cande Moreno ha sortit a per totes i ha finalitzat el supergegant en la 28a posició amb el dorsal 34.

L’andorrana, Cande Moreno, ha fet un temps de 1.23.23, a 2.76 de Venier, amb un primer sector en què feia el 8è temps (+0.32), un segon en què marcava el 27è temps (+0.74), un tercer sector 30a (+0.70) i un quart 27a (+1.00). Finalment ha estat 28a, en una disciplina en què no va poder acabar en l’anterior Mundial, a Courchevel-Meribel al 2023.

Per la seva part, Jordina Caminal, que debutava en uns Campionats del Món, ha finalitzat 30a amb el dorsal 32, amb un temps de 1.26.02, a 5.55 de la vencedora, amb uns parcials que la situaven amb el 35è crono en el primer sector (+0.66), el 34è al segon (+1.33), el 35è al tercer (+1.87) i el 29è al quart (+1.69).

Divendres, entrenament de descens, a partir de les 9:30h, també amb Moreno i Caminal. La cursa de descens serà dissabte.





Cande Moreno, esquiadora: “En supergegant és difícil trobar aquest punt entre anar al cent per cent i no fer errors. Penso que el nivell està aquí, que estic esquiant bé, però avui faig una mànega amb massa errors i això penalitza. Ningú es deixa res, aquí hi ha molt nivell, la carrera està apretada i jo estic contenta, la veritat, per haver arribar aquí a temps, per estar en un esdeveniment així, amb un ambient increïble i una pista perfecta. Encara queda un dia de cursa i donat el millor i realment estic contenta amb el nivell que estic proposant i buscaré fer una baixada neta”.





Jordina Caminal, esquiadora: “Estic molt contenta primer de tot per arribar a meta, perquè he tingut una errada molt gran, crec que m’han pogut els nervis una mica, però tot i així no estava esquiant malament fins a l’error, que m’ha condicionat molt a tota la part baixa, on he perdut tota la confiança. Però, estic molt contenta d’estar aquí, contenta d’arribar a meta i ara a atacar el descens, que és el que ens queda i vaig amb moltes ganes”.





Xoque Bellsolà, entrenador: “Teníem objectius diferents en totes dues. La Jordina havia d’agafar experiència. Li ha pogut una miqueta, però està a baix i està confiada per a demà. Estarà més preparada pel descens que ara en el supergegant. I la Cande molt bé, tot i fer alguna errada està al pilot, torna a confirmar el que vam veure a Garmisch, està en temps de qualsevol moment ser més endavant, i en el descens ho farà molt bé. Penso que està dominant la pista i que està tornant molt bé de la lesió, que era l’objectiu número u de la Cande”.