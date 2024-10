Minut de silenci a la Seu per les víctimes del País Valencià i Castella-la Manxa

Autoritats, empleats municipals i veïns en el minut de silenci a la Seu (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha celebrat aquest migdia de dimecres un minut de silenci a la plaça dels Oms com a senyal de condol per les víctimes de la DANA al País Valencià i Castella-la Manxa. Representants del Govern municipal i altres regidors dels grups del Ple, encapçalats per l’alcalde Joan Barrera, han participat en aquest acte, així com treballadors i treballadores de l’Ajuntament. També s’hi ha sumat veïns i veïnes de la Seu.

Amb paraules del propi alcalde Barrera, “l’Ajuntament de la Seu se solidaritza amb tots els municipis i persones afectades, que estan afrontant una situació extremadament difícil, amb recursos i infraestructures devastades, així com amb totes les persones afectades”.