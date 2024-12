Mijares, 10a i Medina, 25a, a l’eslàlom FIS d’Alpe Pampeago

Carla Mijares, durant un entrenament, amb Josh Alayrach i Marta Jiménez. Foto: FAE

Primer eslàlom FIS, aquest dijous, a Alpe Pampeago (Itàlia) amb Carla Mijares i Íria Medina, que han acabat en la 10a posició Mijares i en la 25a Medina. Carla Mijares marcava l’11 temps a la primera mànega, mentre que a la segona feia el 4rt millor registre, amb la qual cosa aconseguia guanyar una posició a la classificació final per a situar-se 10a amb un temps de 1.25.67, a 1.71 de la vencedora, que ha estat la italiana Marta Rossetti amb 1.23.96.

Per la seva part, Íria Medina ha estat 25a després de fer 29a a la primera mànega i aconseguir el 20è temps a la segona, la qual cosa li permetia guanyar posicions fins a la 25a final, amb un temps total de 1.28.41, a 4.45 de Rossetti.

Aquest divendres, nou eslàlom FIS al mateix escenari d’Alpe Pampeago.





Josh Alayrach, entrenador: “Estem recuperant el ritme, cada cop fem millor esquí i ara ens falta la constància de treure les dues mànegues. Amb tot, han mostrat coses molt bones en gegant els dies anteriors. Avui en eslàlom igual, ens falta una mica de ritme, però estan molt més a prop dels temps capdavanters. És un dia positiu, i tot i que s’han de polir detalls per a estar al cent per cent, estant ara a un 60-70% del seu nivell, estan allà. Estem contents, doncs, per a estar a les curses importants a tope. Hem girat la truita per a agafar la recta final de desembre amb positivisme”.