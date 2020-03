La policia continua destinant els esforços a vetllar per la seguretat de la població en el període de confinament.

Als establiments que romanen oberts, els controls policials s’han reforçat per assegurar que es compleixen les mesures decretades pel Govern.

Una vintena d’agents de la unitat d’investigació que no solen exposar-se públicament s’encarreguen de fer-ho. Vigilen que no es produeixin aglomeracions, que la capacitat màxima del local sigui del 30% i que només compri una persona per nucli familiar.

En el cas de considerar que no s’estan complint les mesures degudament, el cos d’ordre pot obrir un expedient.

D’altra banda, la unitat de seguretat ciutadana i viària controla l’afluència de persones al carrer i de vehicles a la carretera. Demanen el motiu del desplaçament i un justificant si és possible. Fins ara només informen sobre les recomanacions i no apliquen sancions.

Per la seva part, la unitat de fronteres continua al capdavant dels controls als dos accessos i l’àrea administrativa manté la seva feina. Una part de la plantilla d’aquesta unitat ho fa per teletreball.

Des de la policia informen que estan rebent moltes trucades de persones que els sol·liciten per aturar activitats incíviques als carrers. Agraeixen la col·laboració ciutadana i demanen paciència, ja que no poden satisfer totes les demandes.

Pel que fa al material necessari per treballar amb seguretat, com guants i mascaretes, el cos d’ordre assegura que se’n disposa del necessari, tot i que estan a l’espera de rebre’n més.