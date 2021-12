Martí Riera, nou president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Martí Riera Rovira és el nou president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. L’alcalde de Coll de Nargó ha estat investit aquest dimecres al migdia com a màxim responsable de la corporació, en virtut de l’acord de legislatura entre Junts per l’Alt Urgell i el seu partit, ERC, per governar conjuntament. La mesura s’ha aprovat amb 12 vots a favor, tres vots en blanc i un vot nul. Al ple extraordinari, que requeria caràcter presencial, hi han assistit 12 consellers de l’equip de govern, d’un total de 15, i els quatre representants del grup de Compromís X Pirineu.

Riera, que des del juliol de 2019 i fins ara ha exercit com a vicepresident, relleva Josefina Lladós, alcaldessa de Ribera d’Urgellet, que ha presidit el Consell Comarcal des de juliol de 2020, quan va entrar a formar part de l’ens i va substituir l’exalcalde d’Oliana, Miquel Sala, que hi havia renunciat per motius familiars. Tant Lladós com Sala segueixen formant part de la corporació comarcal, en la condició de consellers.

Després de jurar el càrrec per imperatiu legal, en les seves primeres paraules com a president, Martí Riera ha assegurat que “és un grandíssim honor estar al capdavant de la comarca” i ha reconegut la “moltíssima feina” feta per la presidenta sortint. També ha explicat que la “irrupció” dels fons Next Generation és un dels reptes de futur, amb l’objectiu que els pobles i entitats petites se’n puguin beneficiar, si bé ha matisat que es mostra escèptic pel que fa a la utilitat real que aquests ajuts europeus poden tenir per a institucions locals com el Consell de l’Alt Urgell. D’acord amb el pacte, Riera presidirà l’ens fins al final de l’actual legislatura, a l’estiu de 2023.