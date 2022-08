Maria Farràs, una urgellenca de 101 anys que té una germana de 104

Aquest migdia de dimecres, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, el vicealcalde Jordi Fàbrega, i la regidora de Gent Gran, Marian Lamolla, han felicitat personalment a la urgellenca Maria Farràs Vilanova que ha fet 101 anys. Els màxims representants de l’equip de govern, que s’ha desplaçat fins a la casa d’aquesta urgellenca centenària, l’han obsequiat amb un ram de flors i un pastís d’aniversari, i ha bufat les espelmes acompanyada per tres filles.

Maria Farràs Vilanova va néixer el 31 d’agost de l’any 1921 a la població del Pla de Sant Tirs, concretament de Cal Xic. Va estudiar al Col·legi Lestonnac de la Seu d’Urgell, es va casar a la Seu d’Urgell on hi viu des de llavors. Ha tingut 6 fills, 8 netes i 10 besnéts, i té una germana que enguany ha fet 104 anys. Maria Farràs s’ha definit com una persona “molt activa” que cada dia surt a caminar.