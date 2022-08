Satisfacció per la participació assolida a la festa major de la Seu

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell fa balanç de la festa major 2022 després de poder recuperar-la amb normalitat i amb tota la seva plenitud, acabant aquesta matinada amb cinc dies de festa i amb un total d’una seixantena d’activitats adreçades a tots els públics.

L’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, afirma que “valorem aquesta festa major, que l’hem pogut recuperar amb total normalitat, molt positivament. Hem constatat una gran participació en la gran majoria de les activitats, ja que la gent tenia ganes de festa després de dos anys de pandèmia”.

Enguany pel que fa als concerts programats, destaca la consolidació de tots els que han tingut lloc a la Plaça Catalunya durant les quatre nits de la festa major per a escoltar i ballar amb el Duo Làser i Duo Bugatti, L’Orquestra la Chatta o la Principal de la Bisbal, tots aquests concerts pensats per a un públic de mitjana edat.

Les Casetes també ha estat un altre espai on s’han celebrat durant els cinc dies de la festa, diferents concerts. Tot el públic ha gaudit dels concerts de Dirty Blond, LILDAMI, The Tyets, el DJ Marsal Ventura i el MonDj, el grup local KDI FAM, el grup de versions La Cosa Nostra, entre d’altres.

Com activitats festives més rellevants són, un any més, el tradicional Ball Cerdà, on hi han participat un total de 120 parelles, el correfoc i el piromusical, la cercavila dels gegants, les sardanes i el pregó de la festa protagonitzat per l’escriptora i poeta Teresa Colom i Pich.

Esport i festa, gran èxit de l’escalada en psicobloc

Una de les activitats més exitoses d’aquesta festa major ‘esportiva’ ha estat l’escalada en psicobloc que ha tingut lloc a la llarg de tota la setmana a la piscina municipal, i que s’estrenava en la programació festiva d’enguany.

D’altra banda, cal destacar també la gran participació a la Cursa d’orientació, amb un públic molt familiar, així com el torneig al 3c3 de Bàsquet, assolint un nou rècord de participació amb 47 equips, i que va omplir les graderies del Palau d’Esports.

Enguany s’ha consolidació del Torneig d’Escacs, amb prop de 60 participants, i el Torneig de Petanca, amb la participació de 18 parelles, va exhaurir les places.

Cal remarcar que el Torneig de Futbol 7 va omplir de pares i mares el Camp de Futbol Municipal Emili Vicente.

I la Pedalada Popular ha estat novament l’activitat esportiva per excel·lència on es pot veure el ventall tan ampli d’edats entre els i les participants: els ciclistes més joves en pedalar tot el recorregut (nascuts 2017) i el més experimentat (nascut al 1937).