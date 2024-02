L’Skimo Femení arriba amb la seva 7a edició per a commemorar el Dia de la Dona

Cursa de raquetes en una edició anterior de l’Skimo Femení (organització)

L’estació de Pal Arinsal acollirà el diumenge, 3 de març, una nova edició de l’Skimo Femení, una cursa popular d’esquí de muntanya que se celebra dins el marc del Dia Internacional de la Dona i que enguany arriba a la 7a edició. Aquest matí de dijous s’ha presentat l’esdeveniment en un acte en què han participat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell; la cònsol major de la Massana, Eva Sansa; la vocal d’Autea, Naima Qaisar; el director general de Pal Arinsal, Josep Marticella; i les organitzadores de la prova, Gresmi Roca i Maria Rosa Vergés.

“És un plaer acollir novament aquest esdeveniment, amb el qual ens sentim molt còmodes ja que fomenten els valors i missions que compartim amb el grup de Pal Arinsal i Grandvalira Resorts” ha exposat Marticella.

La cursa se celebra en el marc de la commemoració del Dia Internacional de la Dona i, en aquest sentit, té com a principal objectiu contribuir a la pràctica dels esports de neu en el sector femení. Com a novetat, la prova aquest any pot ser puntuable per a la Copa d’Andorra d’esquí de muntanya, però es pot escollir participar sense puntuar. “És un dia festiu per a la pràctica de l’esport i aquest any també hi haurà la possibilitat del vessant més competitiu”, ha destacat Bonell, mentre que Sansa ha assenyalat que “és una gran jornada per a compartir a través de l’esquí de muntanya o les raquetes de neu amb totes les dones i homes que es vulguin inscriure”.

Més enllà del vessant esportiu i del caràcter festiu, és una jornada sobretot solidària, ja que una bona part dels fons recaptats es destinaran a AUTEA, l’Associació del trastorn de l’espectre de l’autisme d’Andorra. Aquesta entitat sense ànim de lucre treballa per a la sensibilització i millora del coneixement sobre aquest trastorn, així com per a la inclusió social, educativa i laboral de les persones amb TEA del Principat. “Estem molt agraïdes a l’organització ja que continuen pensant en nosaltres. Cada any, la recaptació va destinada a famílies beneficiades dels diferents programes d’AUTEA, en aquest cas concret, en el programa per a famílies amb infants de 6 a 18 anys”, ha explicat la vocal d’AUTEA, Naima Qaisar. Cal remarcar que en les sis edicions anteriors, l’Skimo Femení ha recaptat un total de 17.516 euros en benefici d’AUTEA.





Dos recorreguts diferents i diverses formes de participar

Un any més, l’Skimo Femení disputarà dues proves de les modalitats tradicionals, la d’esquí de muntanya i la de raquetes de neu, i cadascuna comptarà amb el seu propi recorregut. La primera sortirà del Pla de la Caubella, al sector de Pal, per a arribar fins al Pic del Cubil en un recorregut de 4 quilòmetres i 432 m de desnivell, mentre que la prova de raquetes proposa un circuit amb sortida i arribada al Pla de la Caubella, 3,4 km de distància i quasi 180 m de desnivell. En el moment de la inscripció es pot optar per una tercera modalitat, la Fila 0, que permet fer un donatiu igualment encara que no es participi en la cursa. Posteriorment, en finalitzar les proves, se celebrarà un gran dinar de germanor que remarcarà el caràcter festiu i alegre de la jornada.

Després de la gran acollida de l’any passat, l’organització de l’Skimo Femení ha decidit tornar a proposar diverses formes d’inscripció per a la modalitat de cursa popular, en què es pot escollir participar de forma individual, en parella o en família, i fins i tot per equips, amb el propòsit de fomentar la participació de tothom: dones i homes, grans i petits, tot i que només els resultats femenins puntuaran per a la classificació final.

A més, com a novetat, i per a fomentar la inclusió i la participació, es durà a terme un petit format de cursa de raquetes per a un grup d’una desena de joves d’AUTEA, i l’organització de l’Skimo Femení els finançarà les inscripcions i l’equip necessari.

Gresmi Roca i Maria Rosa Vergés han explicat que confien a mantenir les xifres de participació de l’any passat, en què es van superar els 300 inscrits, i anima a la participació per a poder superar la xifra. La inscripció online es pot fer fins al dia 1 de març a les 23:59 a la web www.topcrono.net i la recollida del dorsal es podrà fer a la Farmàcia Roser Miró (carrer Na Maria Pla, número 14, Andorra la Vella) els dies 29 de febrer i 1 de març, a les tardes. Així mateix, cal destacar que amb la inscripció, hi haurà un descompte en el lloguer del material a les botigues de la Massana.